Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! "Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor"

Sistem olarak heyecanlandırmıyor. Topa sahip olma noktasında takım, sanki çok önemli bir şey değilmiş gibi davranış içerisinde. Rakip, iki maçta sahanın her bölgesinde istediği gibi topa sahip, keyfine göre oynuyor. Bu durum sahadaki takımı rahatsız da etmiyor. Birçok şeyi de ilave edebiliriz ama bütüne baktığımızda geçen seneden oyun olarak bu sezona değişen çok fazla bir şey gözükmüyor.