Giriş Tarihi: 01.08.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025
07:04
Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! "Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor"
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-2 kaybeden siyah beyazlı takım, ikinci maçtan da 2-0 mağlup ayrıldı. Kartal, toplam 6-2'lik skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.