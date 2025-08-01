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Haberler Galeri Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! "Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor"
Giriş Tarihi: 01.08.2025 07:04 Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 07:04

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! "Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Polonya'da Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 4-2 kaybeden siyah beyazlı takım, ikinci maçtan da 2-0 mağlup ayrıldı. Kartal, toplam 6-2'lik skorla Avrupa Ligi'ne veda etti. SABAH Spor yazarları Ali Gültiken ve Fatih Doğan, Beşiktaş'ın performansını değerlendirdi.

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Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk karşılaştı.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

4-2 ve 2-0'lık skorlarla rakibine mağlup olan Kartal, Avrupa Ligi'ne veda etti. Beşiktaş, yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek.

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Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Siyah-beyazlı takım Konferans Ligi'nde Kalju'yu eleyen St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. SABAH Spor yazarları, Avrupa Ligi'ne veda eden Beşiktaş için flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o açıklamalar...

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

FATİH DOĞAN: "NE OLACAK BEŞİKTAŞ'IN HALİ"

"Son yıllarda sokakta, statta, markette, yayında, sosyal medyada en çok sorulan soru bu? Son 2 haftada yine arttı: Ne olacak Beşiktaş'ın hali? Net cevapların önünde çok sis perdesi var. Gönül ister ki; "Ole'nin bir felsefesi var. Her geçen gün takımı toparlıyor. Elindeki eksik takım güçlendikçe Beşiktaş'ın hem taktik planları hem de oyunu güçlenecektir" demek istiyorum.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Ama bunları hoca da ve takımda göremediğim için bunu ifade edemiyorum! "Yönetim gecikti ama çok iyi sol açık, sağ açık, hızlı 6 numara, iyi bir sağ bek alacak!" demek istiyorum. Ama değil 8 aydır 2 yıldır ihtiyaçlar bir türlü giderilemediği ve kritik rövanş maçı öncesi Gedson da satıldığı için yutkunuyorum çünkü söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

İyi niyetli olmak, iyi insan olmak bazen başarı için yeterli değil. Solskjaer'in futbolu mutlu etmeye yetmiyor, umut vermiyor. Dün akşam da acı ve umutsuzluk verdi.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Beşiktaş'ta hoca değişikliğinden önce, bu takım hangi mantalite ve sistemle oynaması gerektiğine karar vermeli. Bu da son 5 şampiyonlukta saklı."

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

ALİ GÜLTİKEN: "HEYECANI YOK"

"Beşiktaş adına neresinden tutarsan tut sıkıntılı bir süreç yaşanıyor. Beşiktaş iki maçta da hiç ümit verebilecek durumda değildi. Takıma baktığımızda çok fazla soru işareti var. Oyun düzeniyle ilgili bir şey vat etmiyor.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Sistem olarak heyecanlandırmıyor. Topa sahip olma noktasında takım, sanki çok önemli bir şey değilmiş gibi davranış içerisinde. Rakip, iki maçta sahanın her bölgesinde istediği gibi topa sahip, keyfine göre oynuyor. Bu durum sahadaki takımı rahatsız da etmiyor. Birçok şeyi de ilave edebiliriz ama bütüne baktığımızda geçen seneden oyun olarak bu sezona değişen çok fazla bir şey gözükmüyor.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Ciddi rakamlarla yapılan yeni transferler var ve kulübede oturuyorlar. Büyük ihtimalle sezon içinde şans verilmeyecek isimler sahada yer alıyor gibi birçok konu kafaları kurcalamaya devam ediyor. 1-2 transferle oluşturulan olumlu rüzgâr, bu iki maçtaki performansla uçup gitti.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Beşiktaş camiası, şu anda aynı motivasyona ve inanca tekrar ulaşabilmesi yine sahadaki alınacak skorlara endeksli olacak. Takım içerisinde bu enerjiyi yaratacak oyuncuları bulmak da kolay görünmüyor.

Shakhtar - Beşiktaş maçı sonrası olay ifadeler! Yutkunuyorum, söyleyeceklerim boğazıma düğümleniyor

Her şeyin Rafa'nın ayağına bakarak olmayacağının geçen sezon aldığı acı derslerle gördü. Bunun net olarak ortada olduğu durumda hâlâ bu belirsizliklerle sezona başlıyor olmak camiayı derinden üzer. Hem de ciddi huzursuzluklar ortaya çıkartabilir. O yüzden bu maçlardan çıkarılacak çok dersler var. Herkes üzerine düşen sorumluluk payını payını buradan çıkarmalı."