Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:15
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
18:15
Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig'den 3 isim listede yer aldı...
Avrupa futbolunda 2024-2025 sezonunun son dönemine doğru girilirken, şampiyonluk düğümleri tek tek çözülmeye başlıyor. Bu takımlarda her zaman gol atan futbolcular ön plana çıksa da kaleciler yaptıkları kritik kurtarışlarıyla, takımlarını ayakta tutan isimler oluyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), son bir yılda en iyi performans gösteren kalecileri açıkladı. Süper Lig'den 3 isim listede kendine yer buldu...