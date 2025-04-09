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Haberler Galeri Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig'den 3 isim listede yer aldı...
Giriş Tarihi: 09.04.2025 18:15 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 18:15

Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig'den 3 isim listede yer aldı...

Avrupa futbolunda 2024-2025 sezonunun son dönemine doğru girilirken, şampiyonluk düğümleri tek tek çözülmeye başlıyor. Bu takımlarda her zaman gol atan futbolcular ön plana çıksa da kaleciler yaptıkları kritik kurtarışlarıyla, takımlarını ayakta tutan isimler oluyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), son bir yılda en iyi performans gösteren kalecileri açıkladı. Süper Lig'den 3 isim listede kendine yer buldu...

Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig’den 3 isim listede yer aldı...

Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), son bir yılda en iyi performans gösteren kalecileri açıkladı. Listede Trendyol Süper Lig'den 3 file bekçisi yer almayı başardı. İşte zirvedeki isim...

Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig’den 3 isim listede yer aldı...

100 kişilik listede Trabzonspor'un takım kaptanı ve file bekçisi Uğurcan Çakır 95. sırada yer aldı.

CIES puanı: 65.5

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Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig’den 3 isim listede yer aldı...

Eyüpsor'un başarılı eldiveni Berke Özer ise 54. sırada kendisine yer buldu.

CIES puanı: 70.4

Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig’den 3 isim listede yer aldı...

İşte listede yer alan diğer 21 kaleci....

21- MARCIN BULKA

Nice

CIES puanı: 79.9

Son bir yılın en iyi kalecileri belli oldu! Süper Lig’den 3 isim listede yer aldı...

20- FERNANDO MUSLERA

Galatasaray

CIES puanı: 80.1