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Haberler Galeri SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…
Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:17 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 16:17

SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…

Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Süper Kupa maçında alınan ağır mağlubiyetin izlerini sildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys'a karşı talihsiz bir yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında turu geçmeye çalışacak. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncu için devreye girildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…

Son dakika haberleri… Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, yeni sezona da şampiyonluk umuduyla başladı.

SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…

Ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Konyaspor'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor.

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SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…

Şu ana kadar Elias Jelert, Gabriel Sara ve Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray, ayrılacak oyuncuların yerini doldurmak için de şimdiden harekete geçti.

SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Young Boys'u elemesi halinde transferde hızlanacak olan Aslan, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

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