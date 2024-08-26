Giriş Tarihi: 26.08.2024 16:17
Güncelleme Tarihi: 26.08.2024
16:17
SON DAKİK TRANSFER HABERLERİ: Jose Mourinho istemişti Galatasaray alıyor! Yıldız isme dev teklif: Kesenin ağzı açıldı…
Son dakika transfer haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona 2'de 2 yaparak başlayan Galatasaray, Süper Kupa maçında alınan ağır mağlubiyetin izlerini sildi. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise Young Boys'a karşı talihsiz bir yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçında turu geçmeye çalışacak. Bu sırada transfer çalışmalarına da devam eden Galatasaray'da Jose Mourinho'nun da istediği yıldız oyuncu için devreye girildi. İşte son dakika haberinin detayları…