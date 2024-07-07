Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar’dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

Hollanda'yı terlettiğimiz anlarda Kaan Ayhan ve Kerem ile fırsatları gole çeviremedik. İnanılmaz goller kaçırdık. Futbol ve mücadele olarak daha iyi daha etkiliydik, olmadı. Vincenzo Montella'nın tecrübesizliği, oyunu okuyamaması ve bizim son 10 dakikadaki beceriksizliğimiz sonunda yarı final biletini Hollanda'ya hediye ettik. Yine de emeği geçen herkesin ve bu güzel heyecanları bize yaşatanların yüreğine sağlık.