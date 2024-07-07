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Haberler Galeri Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar'dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...
Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:34 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 09:58

Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar'dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan, Ömer Üründül ve Murat Özbostan, müthiş oynadığımız maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, Montella ve hakemle ilgili olay ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

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Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar’dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan, Ömer Üründül ve Murat Özbostan, müthiş oynadığımız maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, Montella ve hakemle ilgili olay ifadeler kullandı. İşte o yazılar...

Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar’dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

LEVENT TÜZEMEN: EMEĞİ GEÇENLERİN YÜREKLERİNE SAĞLIK

Türk Milli Takımımıza yaşattıkları güzellikler için teşekkür ediyorum. Almanya'da yaşayan ve Avrupa'nın her yerinden turnuvaya akın eden taraftarlarımızla birlikte turnuvada büyük bir iz bıraktık. İnanılmaz maçlar oynadık. Kazanma duygumuzu üst seviyelerde yaşadık. Türkiye olarak meydanlarda A Milli Takım'ın maçlarını izledik, başarılarıyla gururlandık.

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Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar’dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

Genç ve yetenekli kadromuzla büyük işlere imza attık. Yarı finali maalesef ucundan kaçırdık. Hollanda'ya karşı tam 70 dakika çok akıllı oynadık. Portakallar'a karşı geniş alan vermedik. 5'li savunmayla hem kalemizi savunduk hem de etkili hücumlar yaptık. Arda'nın ortasında Samet'in golüyle sevince boğulduk. Kenan Yıldız dışında tüm oyuncular kusursuz mücadele ediyordu.

Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar’dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

Montella'nın oyuna müdahale etmemesi özellikle Kenan ve yorulan Salih'i iki gol yedikten sonra oyundan alması büyük bir hataydı. Oyun Kerem'i, orta alan Okay'ı çağırıyordu ve bu ikili çok önce girmeliydi. Hollanda 2-1 öne geçtikten sonra oyundan kopmadık, maça ortak olmak adına gol için yüklendik.

Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar’dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...

Hollanda'yı terlettiğimiz anlarda Kaan Ayhan ve Kerem ile fırsatları gole çeviremedik. İnanılmaz goller kaçırdık. Futbol ve mücadele olarak daha iyi daha etkiliydik, olmadı. Vincenzo Montella'nın tecrübesizliği, oyunu okuyamaması ve bizim son 10 dakikadaki beceriksizliğimiz sonunda yarı final biletini Hollanda'ya hediye ettik. Yine de emeği geçen herkesin ve bu güzel heyecanları bize yaşatanların yüreğine sağlık.

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