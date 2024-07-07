Giriş Tarihi: 07.07.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
09:58
Son dakika A Milli Takım haberi: Ahmet Çakar'dan sert çıkış! O isme şok sözler: En önemli hatası...
Son dakika haberi: A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Çeyrek Final maçında Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. SABAH Spor'un usta yazarları Ahmet Çakar, Levent Tüzemen, Gürcan Bilgiç, Fatih Doğan, Ömer Üründül ve Murat Özbostan, müthiş oynadığımız maçı detaylıca değerlendiren yazılar kaleme aldı. Usta isimler birçok konuya değinirken, Ahmet Çakar, Montella ve hakemle ilgili olay ifadeler kullandı. İşte o yazılar...