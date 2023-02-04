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Haberler Galeri Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: "Basiretsiz biri..."
Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 09:45

Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: "Basiretsiz biri..."

Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık ve VAR kararları büyük tartışmalara sebep oldu. Maç sonrası F.Bahçeli yöneticiler ve Başkan Ali Koç resmen ateş püskürdü. Dün de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sosyal medyadan birbirlerine göndermelerde bulundu. Yaşananların ardından SABAH Spor'un usta kalemleri konuyla ilgili çok sert sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: Basiretsiz biri...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in 22. haftasında karşı karşıya gelen Adana Demirspor ve Fenerbahçe, Ndiaye ve Valencia'nın golleriyle 1-1 berabere kaldı. Maça, hakem Ali Palabıyık ve VAR kararları damga vurdu. Maçta verilen kararlar sonrası Fenerbahçeli yöneticiler haklarının yenildiğini dile getirerek ateş püskürdü.

Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: Basiretsiz biri...

F.Bahçeli yöneticiler ve Ali Koç dün TFF binasına giderek Başkan Mehmet Büyükekşi ile görüştü. SABAH Spor'un usta kalemleri Bülent Timurlenk, Levent Tüzemen, Fatih Doğan ve Gürcan Bilgiç, yaşanan hakem hatalarıyla ilgili çok sert sözler söyledi.

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Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: Basiretsiz biri...

"GALATASARAY KIZARKEN PALABIYIK'A SAHİP ÇIKTILAR"

SORU: Adana Demirspor-Fenerbahçe maçının orta hakemi Ali Palabıyık ve VAR hakemi Koray Gençerler, Türk futbol tarihine damga vuracak kararlara imza attı. Fenerbahçe isyan ediyor. Yeni Merkez Hakem Kurulu ne yapmalı? Neden hatalar biteceği yerde çoğalıyor?

Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: Basiretsiz biri...

FATİH DOĞAN: Ali Palabıyık'ın ilk kötü yönetimi değil, umarım son olur! İşin ironik tarafı, Beşiktaş'ın canı yanınca Ali Palabıyık'a sahip çıkar gibi açıklamalar yapanlar dün, bugün canı yanınca feveran ediyorlar.

Kızmakta da haklılar çünkü sezonun en iyi futbol oynanan maçını katletti. Ali Koç tarz değiştirdi. Şimdi "Bu ligi bitirtmeyiz!" diyen Galatasaray'ın tarzına döndü. Hakem sorunu 'sana-bana' ile çözülmez. Herkes için adalet şart

Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: Basiretsiz biri...

LEVENT TÜZEMEN: Sayın Selahattin Baki, Ali Palabıyık ile ilgili, "F.Bahçe'ye operasyon yapmak için gönderilmiş. Artık hakemlik yapmamalı" dedi. İnsanlar kendisine yapılmasını istemediğini başkasına da yapmamalı.

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