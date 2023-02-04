Giriş Tarihi: 04.02.2023 09:38
Güncelleme Tarihi: 04.02.2023
09:45
Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: "Basiretsiz biri..."
Son dakika haberleri: Süper Lig'de oynanan Adana Demirspor-Fenerbahçe maçında hakem Ali Palabıyık ve VAR kararları büyük tartışmalara sebep oldu. Maç sonrası F.Bahçeli yöneticiler ve Başkan Ali Koç resmen ateş püskürdü. Dün de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe sosyal medyadan birbirlerine göndermelerde bulundu. Yaşananların ardından SABAH Spor'un usta kalemleri konuyla ilgili çok sert sözler kaleme aldı. İşte son dakika haberinin detayları...