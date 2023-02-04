Son dakika: Adana Demirspor-F.Bahçe maçı sonrası ortalık yangın yeri! Olay sözler: "Basiretsiz biri..."

FATİH DOĞAN: Ali Palabıyık'ın ilk kötü yönetimi değil, umarım son olur! İşin ironik tarafı, Beşiktaş'ın canı yanınca Ali Palabıyık'a sahip çıkar gibi açıklamalar yapanlar dün, bugün canı yanınca feveran ediyorlar.

Kızmakta da haklılar çünkü sezonun en iyi futbol oynanan maçını katletti. Ali Koç tarz değiştirdi. Şimdi "Bu ligi bitirtmeyiz!" diyen Galatasaray'ın tarzına döndü. Hakem sorunu 'sana-bana' ile çözülmez. Herkes için adalet şart