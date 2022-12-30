"O TAKIMIN HİÇBİR MAÇINA GÖREVLENDİRİLEMEZ MADDESİ VAR"

"Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem hataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var."