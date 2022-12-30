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Haberler Galeri Son dakika: Ali Koç'tan olay sözler sözler! "Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!"
Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 16:30

Son dakika: Ali Koç'tan olay sözler sözler! "Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!"

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun gündemine dair basın açıklamasında bulundu. Ali Koç, "Ancak Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir." dedi. Ali Koç ayrıca Erden Timur hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika: Ali Koç’tan olay sözler sözler! Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!

Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun gündemine yönelik basın açıklamasında bulundu. Koç, dün oynanan Sivasspor-Galatasaray maçında verilen kararlar ve Erden Timur hakkında da açıklama yaptı. İşte o sözler...

Son dakika: Ali Koç’tan olay sözler sözler! Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!

"TFF'nin kronikleşmiş hakem sıkıntısını gidermek için samimi şekilde çalıştığını yeni metotlar getirdiğini, yeni testler getirdiğini, bir dönüşüm olduğunu ancak bu dönüşümün başarılı olması için MHK'nın aynı yolda yürümesi gerektiğini söylemiştim."

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Son dakika: Ali Koç’tan olay sözler sözler! Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!

"SİVASSPOR-G.SARAY MAÇINDA YAŞANANLAR RAHATSIZ ETMİŞTİR"

"Ancak Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir."

Son dakika: Ali Koç’tan olay sözler sözler! Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!

"Dün gece oynanan maçın, bir hakem hatası yüzünden bir takımın avantaj sağlaması değil, şampiyonluk için yarışan diğer takımlara ve Sivasspor'un yarıştığı kulvarda da bir değişikliğe yol açtığını ifade etmek istiyorum."

Son dakika: Ali Koç’tan olay sözler sözler! Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!

"O TAKIMIN HİÇBİR MAÇINA GÖREVLENDİRİLEMEZ MADDESİ VAR"

"Federasyona gittik. Bize çok güzel bir sunum yaptılar. Kriterleri anlattılar, nasıl hakem hataması yapıldığını gösterdiler. Hakem-takım ilişkisi kriteri var. Hakem bir takımın maçına görevlendirilmek istemiyorsa, o takımın hiçbir maçına görevlendirilemez maddesi var."

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