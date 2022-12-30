Giriş Tarihi: 30.12.2022 16:18
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
16:30
Son dakika: Ali Koç'tan olay sözler sözler! "Bu ligi Covid durduramadı, Erden Timur mu durduracak!"
Son dakika haberleri... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk futbolunun gündemine dair basın açıklamasında bulundu. Ali Koç, "Ancak Fenerbahçe olarak ciddi şüphelerimiz olduğunu, hoşumuza gitmeyen şeyler olduğunu belirtmiştim. Sivasspor-Galatasaray maçında yaşananlar bizi ciddi şekilde rahatsız etmiştir." dedi. Ali Koç ayrıca Erden Timur hakkında çok çarpıcı ifadeler kullandı.