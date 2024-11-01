Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...
Giriş Tarihi: 01.11.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:32

SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...

Real Madrid'te bir türlü beklenen süreleri alamayan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milyonlarca taraftarın istediği o forma şansını vermediği genç oyuncu hakkında çeşitli transfer iddiaları gündemi meşgul ederken bu kez The Athletic'te Güler'in Madrid'deki yaşamı, oynamama nedeni ve transfer gerçekleri gibi birçok detayın yer aldığı bir haber kaleme aldı. İşte o haberin detayları.

SON DAKİKA | Arda’yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid’in Arda Güler gerçeği...

Arda Güler'in aldığı az süreler yalnızca ülkemizde değil Madrid taraftarları tarafından da pek çok kez gündem olmaya devam ediyor. Çeşitli transfer iddialarını da beraberinde getiren bu durumla ilgili olarak son haber ise The Athletic'ten Guillermo Rai'den geldi. İşte o çarpıcı iddianın detayları...

SON DAKİKA | Arda’yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid’in Arda Güler gerçeği...

Real Madrid'de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, bir türlü beklenen süreleri alamıyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Arda’yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid’in Arda Güler gerçeği...

EL CLASICO'DA DA FORMA GİYEMEDİ

Geçtiğimiz hafta oynanan El Clasico maçında rakibine 4-0 mağlup olan Real Madrid'de Arda Güler süre bulamamıştı.

SON DAKİKA | Arda’yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid’in Arda Güler gerçeği...

Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin süre şansı vermediği genç oyuncu hakkında çeşitli transfer iddiaları ortaya atılırken The Athletic'te Güler'in Madrid'deki yaşamı, oynamama nedeni ve transfer gerçekleri hakkında dikkat çeken bir haber yer aldı.

SON DAKİKA | Arda’yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid’in Arda Güler gerçeği...

ARDA'NIN MADRİD GÜNLERİ
Güler'in Avrupa Şampiyonası'ndan sonra kısa bir süre Türkiye'ye döndüğü o zaman bile antrenmanlara ve formda kalmaya o kadar odaklandığı hatta istediği dönemde onunla çalışabilecek antrenör bulmakta zorlanıldığının belirtildiği haberde, Güler'in Madrid günlerine dair şu ifadeler yer aldı:

SON DAKİKA