Giriş Tarihi: 01.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024
15:32
SON DAKİKA | Arda'yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid'in Arda Güler gerçeği...
Real Madrid'te bir türlü beklenen süreleri alamayan milli yıldızımız Arda Güler ile ilgili ortaya bomba bir iddia atıldı. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin milyonlarca taraftarın istediği o forma şansını vermediği genç oyuncu hakkında çeşitli transfer iddiaları gündemi meşgul ederken bu kez The Athletic'te Güler'in Madrid'deki yaşamı, oynamama nedeni ve transfer gerçekleri gibi birçok detayın yer aldığı bir haber kaleme aldı. İşte o haberin detayları.