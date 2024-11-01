SON DAKİKA | Arda’yı oynatmama nedenleri ortaya çıktı! İşte Real Madrid’in Arda Güler gerçeği...

Arda Güler'in aldığı az süreler yalnızca ülkemizde değil Madrid taraftarları tarafından da pek çok kez gündem olmaya devam ediyor. Çeşitli transfer iddialarını da beraberinde getiren bu durumla ilgili olarak son haber ise The Athletic'ten Guillermo Rai'den geldi. İşte o çarpıcı iddianın detayları...