Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
10:40
SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…
Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı dün oynanan maçlarla başladı. Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajı eline aldı. İspanyol devinin 90 dakika boyunca ortaya koyduğu performans eleştiri konusu olurken, süre alamayan Arda Güler için olay ifadeler kullanıldı. İşte detaylar…