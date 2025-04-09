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Haberler Galeri SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…
Giriş Tarihi: 09.04.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 10:40

SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı dün oynanan maçlarla başladı. Arsenal sahasında Real Madrid'i 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajı eline aldı. İspanyol devinin 90 dakika boyunca ortaya koyduğu performans eleştiri konusu olurken, süre alamayan Arda Güler için olay ifadeler kullanıldı. İşte detaylar…

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SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final etabı dün oynanan ArsenalReal Madrid, Bayern Münih – Inter maçlarıyla başladı.

SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…

Arsenal, Real Madrid'i sahasında 3-0'lık net bir skorla mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajı eline aldı.

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SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…

Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Inter ise ilk maçta Bayern Münih'i deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı.

SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…

3 GOLLÜ HEZİMET!

Real Madrid, Declan Rice (2) ve Mikel Merino'nun kaydettiği gollerle deplasmandan mağlup ayrılırken, tarihi hezimet İspanyol taraftarlar tarafından büyük eleştiri aldı.

SON DAKİKA! Arsenal - Real Madrid maçı sonrası Arda Güler krizi! Ancelotti’ye ateş püskürdüler…

Özellikle Carlo Ancelotti'nin kadro tercihi büyük eleştiri konusu oldu.