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Haberler Galeri Son dakika: Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...
Giriş Tarihi: 15.12.2021 13:27 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 13:29

Son dakika: Barcelona'dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

Son dakika haberi... İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona sezon başında Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir için kararını verdi. Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibi, teknik direktör Xavi'nin raporu doğrultusunda devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladı.

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Son dakika: Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

Son dakika haberi... Barcelona sezon başında Avusturya ekibi Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir için kararını verdi. Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibinde teknik direktör Xavi'nin transfer planı ortaya çıktı.

Son dakika: Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

Barcelona, 18 yaşındaki Yusuf Demir'i 10 milyon euro satın alma opsiyonuyla sezon başında Rapid Wien'den kiralamıştı.

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Son dakika: Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

Mali sıkıntılarla boğuşan Katalan ekibi, Yusuf'un bonservisini almak için ocak ayında Rapid Wien'e 10 milyon Euro ödemek zorunda.

Son dakika: Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

SKY Almanya'nın haberine göre Barcelona, Ocak ayında 10 milyon Euro ödememek için Rapid Wien'den kiraladığı Yusuf Demir'i sezon sonuna kadar oynatmama kararı aldı.

Son dakika: Barcelona’dan Yusuf Demir kararı! Sezon sonuna kadar oynamayacak...

Sözleşmede 10 maç oynaması durumunda opsiyon devreye girecek olan Yusuf bu sezon 9 maçta forma giydi.

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