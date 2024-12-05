Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin derbi 11'inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...
Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 11:34

SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin derbi 11'inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...

Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutulurken Mourinho'nun ilk 11'i de merak konusu haline geldi. Çağlar Söyüncü'nün de takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de eksik kalmadı. Son dönemde formunu git gide arttıran sarı lacivertli takımda Portekizli teknik adam için özellikle stoper, orta saha, sol kanat ve forvet kararı oldukça zorlayıcı olacak. Öte yandan iddiaya göre Beşiktaş derbisi için sürpriz bir karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho’dan sürpriz hamle! Fenerbahçe’nin derbi 11’inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...

Ligde peş peşe 5 maçını kazanan Kanarya, zirveyle bir ara 8 puana kadar çıkan farkı 3'e indirmeyi başardı. Şimdi ise önünde zorlu bir Beşiktaş derbisi var. En çok merak edilen ise Mourinho'nun derbi 11'i…

SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho’dan sürpriz hamle! Fenerbahçe’nin derbi 11’inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...

Avrupa Ligi'ndeki kritik Slavia Prag galibiyeti de ilk 8 umutlarının son 3 maça taşınmasını sağladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho’dan sürpriz hamle! Fenerbahçe’nin derbi 11’inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...

Sarı-Lacivertliler'de son dönemde birçok oyuncu formunu fazlasıyla artırdı. Bunun yanı sıra eksiklerin de bir bir takıma dönmesiyle birlikte, zorlu Beşiktaş derbisi öncesi Jose Mourinho'yu tatlı bir sıkıntı bastı.

SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho’dan sürpriz hamle! Fenerbahçe’nin derbi 11’inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...

Amrabat'ın yeri garanti

Sakatlığını atlatan Çağlar Söyüncü dün takıma katıldı. Bireysel çalışan Mert Hakan'ın derbiye kadar hazır hale gelme ihtimali var. Bu gerçekleşirse, sezonu kapatan Oosterwolde dışında eksik kalmıyor.

SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho’dan sürpriz hamle! Fenerbahçe’nin derbi 11’inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...

Mourinho'yu ilk 11 tercihinde birçok bölgede zor bir karar bekliyor. Portekizli teknik adam, son 4 resmi maçta Samet Akaydın'ı 90 dakika oynatmıştı.

SON DAKİKA