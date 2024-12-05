Giriş Tarihi: 05.12.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024
11:34
SON DAKİKA: Beşiktaş derbisinde Mourinho'dan sürpriz hamle! Fenerbahçe'nin derbi 11'inde Oğuz Aydın-Maximin kararı...
Beşiktaş Fenerbahçe derbisi için nefesler tutulurken Mourinho'nun ilk 11'i de merak konusu haline geldi. Çağlar Söyüncü'nün de takımla çalışmalara başlamasıyla birlikte Fenerbahçe'de eksik kalmadı. Son dönemde formunu git gide arttıran sarı lacivertli takımda Portekizli teknik adam için özellikle stoper, orta saha, sol kanat ve forvet kararı oldukça zorlayıcı olacak. Öte yandan iddiaya göre Beşiktaş derbisi için sürpriz bir karar verildi. İşte son dakika haberinin detayları…