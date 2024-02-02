Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
09:48
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! "Sergen Yalçın döneminde de..."
Son dakika haberi: Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta herkes çözüm arıyor. SABAH Spor yazarı ve Siyah-Beyazlılar'ın efsane ismi Ali Gültiken, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni sözleşme bekleyen Salih Uçan ve Cenk Tosun'un Beşiktaş gerçeğinin çok gerisinde olduğunu belirten Gültiken, Aboubakar'la ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...