SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! "Sergen Yalçın döneminde de..."

- Futbol Takımı'ndan Sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, kayıplardan sonra hakemlerden dert yanıyor. Beşiktaş bu isyanında haklı mı?

Ben haklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle son maçta (Sivasspor) verilen karara VAR'ın müdahil olmaması gerekirken iptal etmesi aklın alabileceği bir şey değil. Maalesef gücünüzü kaybettiğiniz anda bu tür kararları hakemler çok kolay alır hale geliyorlar. Zaten sıkıntılı olan süreçler, takımlar açısından daha zor hale geliyor. Karar vericilerin adaletli olması şart.