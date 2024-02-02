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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! "Sergen Yalçın döneminde de..."
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:48

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! "Sergen Yalçın döneminde de..."

Son dakika haberi: Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta herkes çözüm arıyor. SABAH Spor yazarı ve Siyah-Beyazlılar'ın efsane ismi Ali Gültiken, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni sözleşme bekleyen Salih Uçan ve Cenk Tosun'un Beşiktaş gerçeğinin çok gerisinde olduğunu belirten Gültiken, Aboubakar'la ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! Sergen Yalçın döneminde de...

Son dakika haberi: Süper Lig'de tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta herkes çözüm arıyor. SABAH Spor yazarı ve Siyah-Beyazlılar'ın efsane ismi Ali Gültiken, Beşiktaş'ın gündemiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Yeni sözleşme bekleyen Salih Uçan ve Cenk Tosun'un Beşiktaş gerçeğinin çok gerisinde olduğunu belirten Gültiken, Aboubakar'la ilgili de çok konuşulacak ifadeler kullandı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! Sergen Yalçın döneminde de...

- Futbol Takımı'ndan Sorumlu yöneticisi Feyyaz Uçar, kayıplardan sonra hakemlerden dert yanıyor. Beşiktaş bu isyanında haklı mı?
Ben haklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle son maçta (Sivasspor) verilen karara VAR'ın müdahil olmaması gerekirken iptal etmesi aklın alabileceği bir şey değil. Maalesef gücünüzü kaybettiğiniz anda bu tür kararları hakemler çok kolay alır hale geliyorlar. Zaten sıkıntılı olan süreçler, takımlar açısından daha zor hale geliyor. Karar vericilerin adaletli olması şart.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! Sergen Yalçın döneminde de...

"UZUN SÖZLEŞMELER ELİ KOLU BAĞLIYOR!"

- Hasan Arat yönetiminin geride kalan iki aylık performansını nasıl yorumlarsınız? Başarılı işlere imza atamadılar. Sıkıntı var mı yok mu?
Şu an onlar açısından birçok şeyi anlama dönemi olduğunu görmek lazım. Takım içinde var olan problemler, geçmiş yönetimin icraatleri ve yönetimin elini kısıtlayan uzun süreli mukaveleler.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! Sergen Yalçın döneminde de...

Kadroyu boşaltmak istemenize rağmen eldeki oyuncu sayıları gibi birçok şey yönetim açısından işi zorlaştırıyor. Fikri olarak bu değişimleri hemen yapmak isteseler de mevcut şartlar bunu zamana yayma mecburiyetini ortaya koyuyor. Bunu göz ardı etmemek lazım.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar için çok sert sözler! Sergen Yalçın döneminde de...

"SALİH VE CENK BEŞİKTAŞ GERÇEĞİNİN GERİSİNDE"

- Cenk Tosun ile Salih Uçan kalmalı mı? Yoksa sözleşmeleri yenilenmemeli mi? Çünkü şu ana kadar bir adım atılmadı, büyük bir belirsizlik var.

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