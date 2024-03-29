Son dakika Beşiktaş haberi: Aboubakar ve Salih Uçan gidiyor! 2 yıldız geliyor...

Giriş Tarihi: 29.03.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024
10:14
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de kötü bir performans sergileyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Bu sezonu 3. sırada bitirmek isteyen siyah beyazlılar, gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Kartal, Aboubakar ve Salih Uçan ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu iki yıldız ile yeni sezonda devam etmeyecek olan Beşiktaş, 2 ismin yerine gelecek yıldızları da belirledi. İşte o isimler ve tüm detaylar...