Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:39
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024
13:05
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça'nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst'tan flaş hamle...
Son dakika Beşiktaş haberi: Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray galibiyeti sonrası lige de Samsunspor zaferiyle başladı. Kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Van Bronckhorst'un da onayıyla adımlarını atıyor. Kartal, Barça'nın genç yıldızın talip olurken, sol bek transferi için de Milan'ın oyuncusu için harekete geçti. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen o yıldızlar...