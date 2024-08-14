Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça'nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst'tan flaş hamle...
Giriş Tarihi: 14.08.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:05

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça'nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst'tan flaş hamle...

Son dakika Beşiktaş haberi: Sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa finalinde Galatasaray galibiyeti sonrası lige de Samsunspor zaferiyle başladı. Kadrosunu güçlendirmeye devam etmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, Van Bronckhorst'un da onayıyla adımlarını atıyor. Kartal, Barça'nın genç yıldızın talip olurken, sol bek transferi için de Milan'ın oyuncusu için harekete geçti. İşte Beşiktaş'ın gündemine gelen o yıldızlar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça’nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan flaş hamle...

Son dakika haberler... Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı müzesine götüren ve lige de galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça’nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan flaş hamle...

Siyah-Beyazlılar, ligin ilk maçında deplasmanda Samsunspor'u Rafa Silva ve Gabriel Paulista'nın golleriyle 2-0 mağlup etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça’nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan flaş hamle...

Teknik direktör Van Bronckhorst ile ilk 2 resmi maçında 7 gol atan siyah-beyazlı takım kalesini de gole kapatmayı başardı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça’nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan flaş hamle...

Kadrosunu yıldızlar oyuncularla güçlendiren Kartal, transferde hareketli günler geçiriyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş, Barça’nın genç yıldızını alıyor! Van Bronckhorst’tan flaş hamle...

Siyah-beyazlı yönetim, Van Bronckhorst'un da onayıyola birlikte transfer yeni hamlelerini yapacak. İşte Kartal'ın gündemine gelen 2 oyuncu...

SON DAKİKA