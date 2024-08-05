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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor
Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:54 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:55

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor

Son dakika Beşiktaş haberleri… Yeni sezona GalatasaraySüper Kupa'da 5-0 yenerek başlayan Beşiktaş, taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Tarihi bir galibiyet alan siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri de beklentileri karşıladı. Ciro Immobile 2 gol birden atarken Rafa Silva da karşılaşmada 1 gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da bir kötü haber gelirken 2 farklı transferin daha yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor

Son dakika haberleri… Yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst ve yeni kadrosuyla sezona iddialı bir başlangıç yapan Kara Kartal, Galatasaray'ı -5-0 yendi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor

Sarı-kırmızılı ekibe karşı alınan bu galibiyetle birlikte özgüven kazanan siyah-beyazlı ekip, transferde de dikkat çeken adımlar atıyor.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor

Transfer dönemi kapanmadan kadrosuna en az 2-3 takviye daha yapmak isteyen Beşiktaş'a bir kötü haber geldi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor

Kötü haberin yanı sıra iki farklı transferin de noktalanacağı bildirildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor

İşte son dakika haberinin detayları…

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