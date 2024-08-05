Giriş Tarihi: 05.08.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
14:55
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Beşiktaş’a büyük şok! Kötü haber sonrası çifte transfer geliyor
Son dakika Beşiktaş haberleri… Yeni sezona Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 yenerek başlayan Beşiktaş, taraftarlarını bir hayli mutlu etti. Tarihi bir galibiyet alan siyah-beyazlı ekibin yeni transferleri de beklentileri karşıladı. Ciro Immobile 2 gol birden atarken Rafa Silva da karşılaşmada 1 gol kaydetti. Transfer çalışmalarını sürdüren Kara Kartal'da bir kötü haber gelirken 2 farklı transferin daha yapılması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları…