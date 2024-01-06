Giriş Tarihi: 06.01.2024 19:32
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
19:36
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular! "Anlaştılar, Beşiktaş'a gidecek"
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, ilk haftadan bu yana tam 3 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürülen siyah-beyazlılarda büyük bir ters köşe yaşandı ve yeni teknik direktör açıklandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...