Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular! "Anlaştılar, Beşiktaş'a gidecek"

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, ilk haftadan bu yana tam 3 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürülen siyah-beyazlılarda büyük bir ters köşe yaşandı ve yeni teknik direktör açıklandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...