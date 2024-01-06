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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular! "Anlaştılar, Beşiktaş'a gidecek"
Giriş Tarihi: 06.01.2024 19:32 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 19:36

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü duyurdular! "Anlaştılar, Beşiktaş'a gidecek"

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, ilk haftadan bu yana tam 3 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürülen siyah-beyazlılarda büyük bir ters köşe yaşandı ve yeni teknik direktör açıklandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü duyurdular! Anlaştılar, Beşiktaş’a gidecek

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, ilk haftadan bu yana tam 3 kez teknik direktör değişikliğine gitti. Giovanni van Bronckhorst ile büyük ölçüde anlaştığı öne sürülen siyah-beyazlılarda büyük bir ters köşe yaşandı ve yeni teknik direktör açıklandı. İşte son dakika Beşiktaş haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü duyurdular! Anlaştılar, Beşiktaş’a gidecek

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş önderliğinde başlayan Beşiktaş hem ligde hem Avrupa'da alınan kötü sonuçların ardından şampiyon hoca ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü duyurdular! Anlaştılar, Beşiktaş’a gidecek

Ardından Teknik Sorumlu Burak Yılmaz'a emanet edilen takım 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Ayrıca UEFA Konferans Ligi'ne havlu atıldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü duyurdular! Anlaştılar, Beşiktaş’a gidecek

Ahmet Nur Çebi yönetiminin son olarak anlaştığı Rıza Çalımbay da kötü gidişe dur diyemedi ve 3. kez teknik direktörlük değişikliğine gidildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ın yeni teknik direktörünü duyurdular! Anlaştılar, Beşiktaş’a gidecek

Yeni Başkan Hasan Arat önderliğinde teknik direktör arayışlarını sürdüren Kara Kartal için Giovanni van Bronckhorst en büyük adaylardan birisiydi.

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