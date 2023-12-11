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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…
Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 19:29

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, bir teknik direktör ayrılığına daha hazırlanıyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Daha sonra seçim kararı alan Ahmet Nur Çebi yönetimi, yoluna Burak Yılmaz ile devam etti. Ancak Burak Yılmaz'ın da beklenen performansı gösterememesi Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemini başlattı. Yeni yönetimle birlikte çalışmaya başlayan Rıza Çalımbay'ın da Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş kariyerinin bitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının yerine gelecek dünyaca ünlü ismi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Son dakika haberleri… Son haftalarda önlenemez düşüşü süren Beşiktaş, bu sezon oldukça kötü günlerden geçiyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Sezon başında yapılan transferlerle eleştirilen siyah-beyazlı ekip, Şenol Güneş yönetiminde beklentilerin altında kalan bir performans gösterdi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Tecrübeli çalıştırıcıyla UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisinin ardından yollarını ayıran Beşiktaş, yardımcı antrenör olan Burak Yılmaz'ı takımın başına getirdi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Takımın başında Süper Lig ve Konferans Ligi olmak üzere toplamda 6 resmi maçta görev alan Burak Yılmaz, 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Kötü sonuçların ardından Burak Yılmaz'ın da görevine son verilerek bu kez Rıza Çalımbay, Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu.

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