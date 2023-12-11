Giriş Tarihi: 11.12.2023 19:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 19:29

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılıyor! Yerine dünyaca ünlü ismi açıkladılar: İşte adaylar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon kötü günler geçiren Beşiktaş, bir teknik direktör ayrılığına daha hazırlanıyor. Sezona Şenol Güneş ile başlayan siyah-beyazlı ekip, üst üste gelen kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı. Daha sonra seçim kararı alan Ahmet Nur Çebi yönetimi, yoluna Burak Yılmaz ile devam etti. Ancak Burak Yılmaz'ın da beklenen performansı gösterememesi Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay dönemini başlattı. Yeni yönetimle birlikte çalışmaya başlayan Rıza Çalımbay'ın da Fenerbahçe derbisi sonrası Beşiktaş kariyerinin bitmesi bekleniyor. Tecrübeli çalıştırıcının yerine gelecek dünyaca ünlü ismi duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…