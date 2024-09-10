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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı
Giriş Tarihi: 10.09.2024 20:27 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 20:31

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve şampiyonluk en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı yönetim, transfer döneminin son günlerinde bir hamle daha yapmak istiyor. Beşiktaş yönetimi, yeni yıldız transferi için İngiltere'ye uçtu. İşte Kartal'ın gündeminde olan o yıldız oyuncu...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı

Trendyol Süper Lig'de 3 maçını da kazanan ve bu sezon şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı

Siyah-beyazlı yönetim, transfer sezonunun son günlerinde bir hamle daha yapmak için kolları sıvadı. İşte Kartal'ın gündemine gelen o yıldız oyuncu...

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı

ABOUBAKAR İLE YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş'ta istenmeyen 3 oyuncudan biriyle yollar ayrıldı. Siyah-Beyazlılar, Vincent Aboubakar'a veda etti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı

32 yaşındaki Kamerunlu santrfor, kendisine ilgisi olan Hatayspor'a 1 yıllık imza attı. Oyuncunun maaşının büyük bölümünü Kartal karşılayacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı

Yaz transfer döneminde Immobile, Rafa Silva, Paulista ve Joao Mario gibi flaş isimleri transfer eden Beşiktaş yeni bir yıldız transferi için daha harekete geçti.

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