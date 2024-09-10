Giriş Tarihi: 10.09.2024 20:27
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
20:31
Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Portekizli yıldız için girişimlere başladı
Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de 3'te 3 yapan ve şampiyonluk en büyük adayı haline gelen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon yaptığı yıldız transferleriyle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlı yönetim, transfer döneminin son günlerinde bir hamle daha yapmak istiyor. Beşiktaş yönetimi, yeni yıldız transferi için İngiltere'ye uçtu. İşte Kartal'ın gündeminde olan o yıldız oyuncu...