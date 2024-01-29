Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan PSG’ye transfer taarruzu! Galatasaray’a yılın çalımı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kötü gidişatı durdurmak isteyen siyah-beyazlılar, PSG'nin iki yıldızı için harekete geçerek Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...