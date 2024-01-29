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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan PSG'ye transfer taarruzu! Galatasaray'a yılın çalımı...
Giriş Tarihi: 29.01.2024 18:56 Güncelleme Tarihi: 29.01.2024 18:58

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş'tan PSG'ye transfer taarruzu! Galatasaray'a yılın çalımı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kötü gidişatı durdurmak isteyen siyah-beyazlılar, PSG'nin iki yıldızı için harekete geçerek Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan PSG’ye transfer taarruzu! Galatasaray’a yılın çalımı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, son olarak Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Ara transfer döneminde yapacağı hamlelerle kötü gidişatı durdurmak isteyen siyah-beyazlılar, PSG'nin iki yıldızı için harekete geçerek Galatasaray'a yılın çalımını atmaya hazırlanıyor. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan PSG’ye transfer taarruzu! Galatasaray’a yılın çalımı...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş art arda alınan kötü sonuçlardan sonra şampiyon hoca ile yollarını ayırdı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan PSG’ye transfer taarruzu! Galatasaray’a yılın çalımı...

Teknik sorumlu olan Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlılar, 6 maçta alınan 2 galibiyet ve 4 mağlubiyetin ardından 2. kez teknik direktör değişikliğine gitti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan PSG’ye transfer taarruzu! Galatasaray’a yılın çalımı...

Takımı efsane futbolculardan olan Rıza Çalımbay'a emanet eden Kara Kartal, kötü gidişata dur diyemedi ve yolları tekrardan ayırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş’tan PSG’ye transfer taarruzu! Galatasaray’a yılın çalımı...

FERNANDO SANTOS İLE SANCILI DÖNEM

Portekizli Teknik Direktör Fernando Santos ile anlaşmaya varan Beşiktaş, ilk 2 maçta galibiyet alsa da son 3 maçta kabusu yaşadı.

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