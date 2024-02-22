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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan'ın yeni adresi...
Giriş Tarihi: 22.02.2024 08:24 Güncelleme Tarihi: 22.02.2024 08:26

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan'ın yeni adresi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için son olarak Fernando Santos ile anlaştı. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını heyecanlandıran siyah-beyazlı takımda Salih Uçan'ın bileti kesildi. İtalyan basını ise yıldız ismin yeni adresini duyurdu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan’ın yeni adresi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için son olarak Fernando Santos ile anlaştı. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını heyecanlandıran siyah-beyazlı takımda Salih Uçan'ın bileti kesildi. İtalyan basını ise yıldız ismin yeni adresini duyurdu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan’ın yeni adresi...

Trendyol Süper Lig'e Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş'ta işler istenildiği gibi gitmedi ve tecrübeli çalıştırıcı ile yollar ayrıldı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan’ın yeni adresi...

Göreve sırasıyla Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay'ın getirildiği siyah-beyazlıların son çalıştırıcısı Fernando Santos oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan’ın yeni adresi...

Portekizli teknik adam önderliğinde 9 maça çıkan Kara Kartal; 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan’ın yeni adresi...

Son olarak evinde Konyaspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, puanını 43'e yükseltti ve Trabzonspor'un averaj farkıyla gerisinde 4. sırada yer aldı.

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