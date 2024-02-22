Son dakika Beşiktaş haberi: Fernando Santos yıldız ismin biletini kesti! İşte Salih Uçan’ın yeni adresi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için son olarak Fernando Santos ile anlaştı. Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerle taraftarını heyecanlandıran siyah-beyazlı takımda Salih Uçan'ın bileti kesildi. İtalyan basını ise yıldız ismin yeni adresini duyurdu. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...