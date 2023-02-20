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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...
Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:38

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Kayserispor'un Fenerbahçe ile toplam 2.9 milyon Euro'ya el sıkışmasının ardından Beşiktaş devreye girip 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandı ve imzayı attırdı. Ancak yaşanan kriz sonrası Kayserispor parayı Beşiktaş'a geri gönderdi. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara ise SABAH Spor ulaştı. İşte yaşananlar…

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara SABAH Spor ulaştı. İşte yaşananlar…


Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

1-Onur Bulut için Beşiktaş ve Fenerbahçe, oyuncuya devre arası öncesinde talip olmuştu. Bu süreçte sarı-lacivertliler, Kayserispor cephesiyle Mame Thiam transferinden kalan 1.6 milyon Euro alacağını silip, üzerine 1.3 milyon Euro da bonservis içeren toplam 2.9 milyon Euro'luk bir anlaşma sağladı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

2-Kayserispor, 28 yaşındaki sağ bek ile geçtiğimiz ay 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalarken, içeriğinde de 6 Şubat'a kadar F.Bahçe'nin öncelikli hakkı olduğu, sonrasında ise herhangi bir kulübün 1 milyon Euro çıkış bedeli ödemesi halinde futbolcunun tek taraflı sözleşmeyi sonlandırma hakkının bulunduğu kayda geçti.

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

3-Sarı-kırmızılılar, Onur'a F.Bahçe ile görüşmesi yönünde telkinde bulunurken oyuncu da sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki ile görüştü ancak teklifi kabul etmedi.


Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

'AÇIKALIN İMZALADI, ONUN YETKİSİ YOK'

4-Beşiktaş, 6 Şubat geçtikten sonra 1 milyon Euro'yu Kayserispor'a göndererek milli futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar bu parayı aynı gün iade ederek, yapılan sözleşmeyi başkan vekili Nurettin Açıkalın'ın imzaladığını ancak kendisinin imza yetkisinin bulunmadığını belirterek ilgili sözleşmenin geçersiz olduğunu öne sürdü.

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