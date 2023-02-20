Giriş Tarihi: 20.02.2023 08:38 Güncelleme Tarihi: 20.02.2023 08:38

Son dakika Beşiktaş haberi: İşte Onur Bulut gerçekleri! Meğer Kayserispor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Beşiktaş ile Kayserispor arasındaki Onur Bulut krizi gün geçtikçe büyüyor. Kayserispor'un Fenerbahçe ile toplam 2.9 milyon Euro'ya el sıkışmasının ardından Beşiktaş devreye girip 1 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini kullandı ve imzayı attırdı. Ancak yaşanan kriz sonrası Kayserispor parayı Beşiktaş'a geri gönderdi. Sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesini tek taraflı feshettikten sonra siyah-beyazlıların 8 Şubat'ta kadrosuna kattığını açıkladığı 28 yaşındaki futbolcunun transferiyle ilgili detaylara ise SABAH Spor ulaştı. İşte yaşananlar…