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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'a yılbaşı piyangosu! İşte Onana'nın yeni adresi...
Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:03 Güncelleme Tarihi: 02.01.2024 11:03

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'a yılbaşı piyangosu! İşte Onana'nın yeni adresi...

Son dakika Beşiktaş haberi: Henüz yeni teknik direktörünü açıklamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatına bir türlü dura diyemeyen siyah beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kartal'ın başarılı oyuncusu için İtalyanlar büyük ilgi gösterirken, Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Jean Onana'nın yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’a yılbaşı piyangosu! İşte Onana’nın yeni adresi...

Henüz yeni teknik direktörünü açıklamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’a yılbaşı piyangosu! İşte Onana’nın yeni adresi...

Kötü gidişatına bir türlü dura diyemeyen siyah beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’a yılbaşı piyangosu! İşte Onana’nın yeni adresi...

Kartal'ın başarılı oyuncusu için İtalyanlar büyük ilgi gösterirken, Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Jean Onana'nın yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’a yılbaşı piyangosu! İşte Onana’nın yeni adresi...

YENİ HOCA KİM OLACAK?

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesi teknik direktör sorununun çözümü için kollar sıvandı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’a yılbaşı piyangosu! İşte Onana’nın yeni adresi...

Bir süredir görüşülen Bruno Genesio'ya karar vermesi için bugüne kadar süre tanıyan siyah-beyazlılar, gelecek yanıta kilitlendi.

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