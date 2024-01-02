Giriş Tarihi: 02.01.2024 11:03
Güncelleme Tarihi: 02.01.2024
11:03
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'a yılbaşı piyangosu! İşte Onana'nın yeni adresi...
Son dakika Beşiktaş haberi: Henüz yeni teknik direktörünü açıklamayan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Kötü gidişatına bir türlü dura diyemeyen siyah beyazlılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi. Kartal'ın başarılı oyuncusu için İtalyanlar büyük ilgi gösterirken, Fransa'nın Lens kulübünden 4 milyon Euro'ya transfer edilen ve performansından memnun kalınmayan Jean Onana'nın yeni adresi de belli oldu. İşte tüm detaylar...