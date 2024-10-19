SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş'ta devre arası transferi için 2 bomba birden patlayacak. Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklara başlayan Kara Kartal yönetimi, 2 yıldızın peşine düşerken iddiaya göre sol bek tartışmasına bu isimlerle noktayı koyacak. İşte Beşiktaş transfer haberinin ayrıntıları...