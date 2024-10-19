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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu
Giriş Tarihi: 19.10.2024 16:32 Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 16:32

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Süper Lig devi Beşiktaş ara transfer dönemi öncesi adeta düğmeye bastı. Devre arası 2 takviye 1 ayrılık iddiası gündeme gelirken transfer haberine göre siyah beyazlı takım savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Öyle ki, Ocak ayı için listesini hazırlamaya başlayan Beşiktaş savunma hattındaki eksikleri gidermek adına iki yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Süper Lig'de ve Avrupa'da başarı hedefleyen Beşiktaş'ta devre arası transferi için 2 bomba birden patlayacak. Ocak ayı transfer dönemi için hazırlıklara başlayan Kara Kartal yönetimi, 2 yıldızın peşine düşerken iddiaya göre sol bek tartışmasına bu isimlerle noktayı koyacak. İşte Beşiktaş transfer haberinin ayrıntıları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında karşılaşacağı Konyaspor ile 47. kez rakip olacak. Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, yarın saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Müsabaka öncesi siyah-beyazlılar ligde 5 galibiyet, 2 beraberlikle topladığı 17 puanla 3. sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılar ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle aldığı 11 puanla 8. sırada bulunuyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Beşiktaş ile Konyaspor, lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 26, yeşil-beyazlılar ise 6 galibiyet elde etti. 14 müsabakada ise taraflar sahadan 1 puanla ayrıldı. Söz konusu mücadelelerde Kartal 84 gol atarken, Konya 43 golle karşılık verdi. İki takım arasında oynanan son maçta Beşiktaş 2-0'lık skorla kazandı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu

Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte mağlubiyet yaşamayan takımlar arasında yer alıyor. Siyah-beyazlılar, geride kalan 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederken, ligin 3. haftayı ise BAY geçti.

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