Giriş Tarihi: 19.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024
16:32
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da 2 transfer 1 ayrılık! Aranan sol bek bulundu
Süper Lig devi Beşiktaş ara transfer dönemi öncesi adeta düğmeye bastı. Devre arası 2 takviye 1 ayrılık iddiası gündeme gelirken transfer haberine göre siyah beyazlı takım savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor. Öyle ki, Ocak ayı için listesini hazırlamaya başlayan Beşiktaş savunma hattındaki eksikleri gidermek adına iki yıldızın peşine düştü. İşte detaylar...