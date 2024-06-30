Giriş Tarihi: 30.06.2024 16:20
Güncelleme Tarihi: 30.06.2024
16:20
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu
Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mats Hummels ve Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, yabancı sayısını 12'ye düşürmek için de çalışmalara başladı. Kartal, Giovanni van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda tam 10 futbolcuyu satış listesine koydu. İşte son dakika haberinin detayları...