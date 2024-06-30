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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu
Giriş Tarihi: 30.06.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 30.06.2024 16:20

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal'da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mats Hummels ve Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, yabancı sayısını 12'ye düşürmek için de çalışmalara başladı. Kartal, Giovanni van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda tam 10 futbolcuyu satış listesine koydu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu

Son dakika Beşiktaş haberi: Gabriel Paulista ve Rafa Silva transferleriyle taraftarlarını heyecanlandıran Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mats Hummels ve Angel Di Maria'yı da kadrosuna katmak isteyen Siyah-Beyazlılar, yabancı sayısını 12'ye düşürmek için de çalışmalara başladı. Kartal, Giovanni van Bronckhorst'un görüşleri doğrultusunda tam 10 futbolcuyu satış listesine koydu. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu

Beşiktaş yeni sezon yapılanmasında geçen sezonki kadroya neşteri vurdu. Yönetim, 10 futbolcuya kendilerine takım bulmasını istedi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu

Şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş bir yandan yıldız isimleri kadrosuna katmaya çalışırken, bir yanda da gönderilecek isimleri netleştiriyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu

Siyah-Beyazlılar yeni sezon öncesi yabancı sayısını 12'ye indirmek zorunda...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da dev operasyon! Tam 10 isim satış listesine kondu

Teknik Direktör Van Bronckhorst'un da görüşleri doğrultusunda tam 10 futbolcu satış listesine alındı.

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