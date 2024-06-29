Giriş Tarihi: 29.06.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024
20:02
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...
Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Rafa Silva transferini bitiren Kartal, Di Maria hamlesi sonrası yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...