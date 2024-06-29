Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...
Giriş Tarihi: 29.06.2024 19:58 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 20:02

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal'dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberi: Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı. Rafa Silva transferini bitiren Kartal, Di Maria hamlesi sonrası yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Beşiktaş, yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...

Süper Lig'de transfer çalışmaların sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...

Teknik direktör Van Bronckhorst'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, transferde düğmeye bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...

Rafa Silva transferini bitiren Kartal, Di Maria hamlesi sonrası yılın bombasını patlatmaya hazırlanıyor.

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...

Beşiktaş, yıldız golcüyü transfer etmek için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Kartal’dan bir bomba daha! Rafa Silva ve Di Maria sonrası...

Beşiktaş, Rafa Silva ve Angel Di Maria'dan sonra bir başka Benficalı için daha harekete geçti.

SON DAKİKA