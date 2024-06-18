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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...
Giriş Tarihi: 18.06.2024 16:36 Güncelleme Tarihi: 18.06.2024 16:38

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, arayışlarını sürdürürken genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bi iddia gündeme geldi. A Milli Takım ile EURO 2024'te performansını sergileyecek olan yıldız oyuncu, dev kulübün radarında olacak. İşte Beşiktaş'ın Semih için belirlediği bonservis ve transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...

Siyah beyazlılar, arayışlarını sürdürürken genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bi iddia gündeme geldi.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...

A Milli Takım ile EURO 2024'te performansını sergileyecek olan yıldız oyuncu, dev kulübün radarında olacak.

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...

İşte Beşiktaş'ın Semih için belirlediği bonservis ve transfere dair tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında yıldızını parlatan Semih Kılıçsoy'u takımda tutmak zor olacak.

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