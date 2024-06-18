Giriş Tarihi: 18.06.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 18.06.2024
16:38
Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy bombası patlıyor! 25 milyon Euro ve Arda Güler detayı...
Son dakika Beşiktaş haberi: Yeni sezonda iddialı bir kadro kurarak şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Siyah beyazlılar, arayışlarını sürdürürken genç yıldız Semih Kılıçsoy ile ilgili bomba bi iddia gündeme geldi. A Milli Takım ile EURO 2024'te performansını sergileyecek olan yıldız oyuncu, dev kulübün radarında olacak. İşte Beşiktaş'ın Semih için belirlediği bonservis ve transfere dair tüm detaylar...