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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...
Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:09 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 18:09

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...

Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. İddialı bir kadro kumrak isteyen Kartal'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu. Bu haberler sonrası transfer iddiaları da doğrulandı. İşte tüm detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...

Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...

İddialı bir kadro kumrak isteyen Kartal'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir.

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...

Bu haberler sonrası transfer iddiaları da doğrulandı. İşte tüm detaylar...

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