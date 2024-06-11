Giriş Tarihi: 11.06.2024 18:09
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
18:09
Son dakika Beşiktaş haberi: Semih Kılıçsoy dünya devine! Transferi doğruladılar...
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Süper Lig'de yeni sezonda şampiyon olmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor... Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile anlaşma sağlayan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için de düğmeye bastı. İddialı bir kadro kumrak isteyen Kartal'da beklenmedik bir ayrılık yaşanabilir. Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Semih Kılıçsoy'a dünya devi talip oldu. Bu haberler sonrası transfer iddiaları da doğrulandı. İşte tüm detaylar...