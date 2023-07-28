Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:19
Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
13:29
Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'e iki yıldız birden! Kartal Milan'la anlaşmaya vardı...
Son dakika Beşiktaş haberi: Konferans Ligi 2. ön eleme maçında rakibi Tirana'yı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, tur için avantaj sağladı. Transferde de nokta atışı yapmak isteyen Şenol Güneş ve yönetim, bir yıldız takviyesi yapmak adına yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş yönetimi, dünya devinde forma giyen yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte o flaş isim ve transferin detayı...