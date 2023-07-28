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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'e iki yıldız birden! Kartal Milan'la anlaşmaya vardı...
Giriş Tarihi: 28.07.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 13:29

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş'e iki yıldız birden! Kartal Milan'la anlaşmaya vardı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Konferans Ligi 2. ön eleme maçında rakibi Tirana'yı 3-1 mağlup eden Beşiktaş, tur için avantaj sağladı. Transferde de nokta atışı yapmak isteyen Şenol Güneş ve yönetim, bir yıldız takviyesi yapmak adına yoğun mesai harcıyor. Beşiktaş yönetimi, dünya devinde forma giyen yıldız oyuncuyla anlaşmaya vardı. İşte o flaş isim ve transferin detayı...

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’e iki yıldız birden! Kartal Milan’la anlaşmaya vardı...

UEFA Konferans Ligi'ne katılmak için 2. ön eleme maçında dün Tirana'yı 3-1 mağlup eden temsilcimiz Beşiktaş, tur için avantaj sağladı. Kartal'ın gollerini Onur Bulut, Muleka ve Semih kaydetti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’e iki yıldız birden! Kartal Milan’la anlaşmaya vardı...

SEZONUN İLK GOLÜ ONUR BULUT'TAN

Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunun ilk golü karşılaşmaya sağ kanatta başlayan Onur Bulut'tan geldi. Kariyerinde daha çok sağ bekte ve orta sahanın sağında görev alan 29 yaşındaki futbolcu, etkili performansını 1 de golle süsledi. Onur Bulut, mücadelenin ikinci yarısında ise sol kanatta görev yaptı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’e iki yıldız birden! Kartal Milan’la anlaşmaya vardı...

ONANA İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens'ten transfer ettiği Jean Onana, siyah-beyazlı formayla ilk resmi maçına çıktı. Kamerunlu orta saha oyuncusu, mücadelenin 63'üncü dakikasında Salih Uçan'ın yerine oyuna dahil oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’e iki yıldız birden! Kartal Milan’la anlaşmaya vardı...

SEMİH KILIÇSOY İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş altyapısında çıkarak A Takım'a yükselen 17 yaşındaki forvet Semih Kılıçsoy, A Takım'daki ilk golünü KF Tirana karşısında kaydetti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’e iki yıldız birden! Kartal Milan’la anlaşmaya vardı...

Karşılaşmanın 83'üncü dakikasında Onur Bulut'un yerine oyuna dahil olan Semih Kılıçsoy, 90+4'ünü dakikada takımının 3'üncü golünü atarak siyah-beyazlı formayla ilk golünü atma başarısı gösterdi.

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