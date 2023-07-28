Son dakika Beşiktaş haberi: Şenol Güneş’e iki yıldız birden! Kartal Milan’la anlaşmaya vardı...

SEZONUN İLK GOLÜ ONUR BULUT'TAN

Beşiktaş'ta 2023-2024 sezonunun ilk golü karşılaşmaya sağ kanatta başlayan Onur Bulut'tan geldi. Kariyerinde daha çok sağ bekte ve orta sahanın sağında görev alan 29 yaşındaki futbolcu, etkili performansını 1 de golle süsledi. Onur Bulut, mücadelenin ikinci yarısında ise sol kanatta görev yaptı.