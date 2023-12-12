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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...
Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 17:39

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlılarda yeni yönetim performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı. Kadro dışıların perde arkası merak edilirken, tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı. Tüm yaşananlarda çetenin başı da duyuruldu. İşte Beşiktaş'ta yaşananların perde arkası...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Karşılaşma sonrası siyah beyazlılarda yeni yönetim performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

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Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Kadro dışıların perde arkası merak edilirken, tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı. Tüm yaşananlarda çetenin başı da duyuruldu. İşte Beşiktaş'ta yaşananların perde arkası...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Bu sezon bir türlü dikiş tutturamayan Beşiktaş'ta son oynanan Fenerbahçe derbisinin kaybedilmesi taşları yerinden oynattı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Yeni yönetim, performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı.

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