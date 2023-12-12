Son dakika Beşiktaş haberi: Ve gerçekler ortaya çıktı! Çetenin başı o isim...

Son dakika Beşiktaş haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası siyah beyazlılarda yeni yönetim performans düşüklüğü ve takım içindeki uyumsuzlukları nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Eric Bailly, Rachid Ghezzal ve Jean Onana'yı kadro dışı bıraktığını açıkladı. Kadro dışıların perde arkası merak edilirken, tüm gerçekler bir bir ortaya çıktı. Tüm yaşananlarda çetenin başı da duyuruldu. İşte Beşiktaş'ta yaşananların perde arkası...