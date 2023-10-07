Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 13:34

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberi: UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Alınan mağlubiyet sonrası gelen tepkiler üzerine siyah beyazlı yönetim, olağanüstü toplanma kararı almıştı. Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonrası Şenol Güneş, istifasını yönetime iletti. Tüm bu yaşananlar sonrası gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Beşiktaş'ın gündemine birçok isim gelirken, yeni hocanın kim olacağı netleşti. İşte flaş habere dair tüm detaylar...