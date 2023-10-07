Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...
Giriş Tarihi: 07.10.2023 10:28 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 13:34

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberi: UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Alınan mağlubiyet sonrası gelen tepkiler üzerine siyah beyazlı yönetim, olağanüstü toplanma kararı almıştı. Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonrası Şenol Güneş, istifasını yönetime iletti. Tüm bu yaşananlar sonrası gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi. Beşiktaş'ın gündemine birçok isim gelirken, yeni hocanın kim olacağı netleşti. İşte flaş habere dair tüm detaylar...

SPOR SERVİSİ
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

UEFA Konferans Ligi D Grubu ikinci maçında sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor...

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

Alınan mağlubiyet sonrası gelen tepkiler üzerine siyah beyazlı yönetim, olağanüstü toplanma kararı almıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonrası Şenol Güneş, istifasını yönetime iletti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

Tüm bu yaşananlar sonrası gözler yeni hocanın kim olacağına çevrildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Ve yeni hoca belli oldu! Şenol Güneş sonrası...

Beşiktaş'ın gündemine birçok isim gelirken, yeni hocanın kim olacağı netleşti. İşte flaş habere dair tüm detaylar...

SON DAKİKA