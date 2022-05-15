Giriş Tarihi: 15.05.2022 18:23
Güncelleme Tarihi: 15.05.2022
18:26
Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş'ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael'in gözüne girdi...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezonun 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Olaylı geçen maçtan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılarda maça damga vuran oyuncu 18 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin oldu. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün 3 kırmızı kart çıkarttığı mücadelede dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, bu sezon ilki başardı ve hocası Valerien Ismael'in de gözüne girdi. İşte son dakika haberinin detayları...