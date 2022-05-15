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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş'ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael'in gözüne girdi...
Giriş Tarihi: 15.05.2022 18:23 Güncelleme Tarihi: 15.05.2022 18:26

Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş'ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael'in gözüne girdi...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezonun 37. haftasında Beşiktaş, deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Göztepe'ye konuk oldu. Olaylı geçen maçtan 2-0 galip ayrılan siyah-beyazlılarda maça damga vuran oyuncu 18 yaşındaki genç kaleci Emre Bilgin oldu. Maçın hakemi Ümit Öztürk'ün 3 kırmızı kart çıkarttığı mücadelede dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, bu sezon ilki başardı ve hocası Valerien Ismael'in de gözüne girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş’ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael’in gözüne girdi...

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Göztepe'ye konuk oldu. Karşılaşmanın büyük bölümünü 9 kişi oynayan Beşiktaş, deplasmanda 2-0'lık skorla kazandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş’ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael’in gözüne girdi...

Siyah-beyazlılara 3 puanı getiren golleri 27'de Cyle Larin ve 32'de Josef de Souza kaydetti.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş’ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael’in gözüne girdi...

Beşiktaş'ta 19'da Valentin Rosier ikinci sarı karttan ve 37'de Josef de Souza, Göztepe'de ise 75'te Adis Jahovic kırmızı kart gördü.

Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş’ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael’in gözüne girdi...
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Son dakika Beşiktaş haberleri: 18 yaşında izleyenleri mest etti! Beşiktaş’ın genç yıldızı ilki başardı, Valerien Ismael’in gözüne girdi...

Bu sonuçla Beşiktaş 58 puana yükseldi. Daha önce Süper Lig'e veda eden Göztepe ise 28 puanda kaldı.

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