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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı 
Giriş Tarihi: 12.07.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 00:04

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı

Son dakika Beşiktaş haberleri... Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışmıştı. Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst ile başlayan siyah-beyazlı ekip, iddialı şekilde hazırlanıyor. Bu sırada takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin, golcü futbolcu için gelen milyonluk teklifi reddettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Yeni sezon hazırlıklarına tam gaz devam eden Beşiktaş, geçen sezonun izlerini silmek istiyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı

Süper Kupa'da Galatasaray'ı yenerek kupayla başlamak isteyen Kara Kartal, transfer dönemine de hızlı başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı

Rafa Silva ve Gabriel Paulista'yı transfer eden siyah-beyazlı ekip, birçok yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı

Bu sırada Beşiktaş'ın gözbebeği olan genç futbolcu Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı

Avrupa'nın birçok önemli takımı yıldız ismi transfer listesine eklerken Beşiktaş'ın reddettiği rakam ortaya çıktı.

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