Giriş Tarihi: 12.07.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş milyonları elinin tersiyle itti! Semih Kılıçsoy için reddedilen teklif ortaya çıktı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe ile çalışmıştı. Yeni sezona Giovanni van Bronckhorst ile başlayan siyah-beyazlı ekip, iddialı şekilde hazırlanıyor. Bu sırada takımın genç yıldızı Semih Kılıçsoy da dünya devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. Siyah-beyazlı yönetimin, golcü futbolcu için gelen milyonluk teklifi reddettiği öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları...