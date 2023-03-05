Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:37
Güncelleme Tarihi: 05.03.2023
22:01
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kattı. Ardından; Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Omar Colley'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti İşte detaylar...