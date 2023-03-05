Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

TFF 2 KEZ TRANSFER DÖNEMİNİ UZATTI

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası, ara transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı.