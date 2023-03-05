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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…
Giriş Tarihi: 05.03.2023 21:37 Güncelleme Tarihi: 05.03.2023 22:01

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kattı. Ardından; Hadziahmetovic, Onur Bulut, Maxim ve Omar Colley'i kadrosuna katan siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde kadrosuna ilk olarak eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı kattı. Ardından; Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley'i kadrosuna katan Beşiktaş, ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Süper Lig'in yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçti İşte detaylar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Ankaragücü'nü sahasında 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri Salih Uçan ve Vincent Aboubakar atarken, Ankaragücü'nün tek golü Ali Sowe'den geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

Siyah-beyazlı ekip, bu galibiyetle birlikte puanını 43'e yükselterek zirve yarışında 3. sırada yer aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş prensip anlaşmasına vardı! Transferin son gününde Süper Lig’in yıldızı geliyor…

TFF 2 KEZ TRANSFER DÖNEMİNİ UZATTI

Merkez üssü Kahramanmaraş olmakla birlikte 10 ilde etkili olan ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler sonrası, ara transfer dönemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı.

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