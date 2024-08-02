Giriş Tarihi: 02.08.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024
16:11
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Kara Kartal, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinin ardından bir dünya yıldızını daha İstanbul'a indirmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…