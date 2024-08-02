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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak
Giriş Tarihi: 02.08.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 16:11

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde hazırlanan Beşiktaş, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Kara Kartal, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa finalinin ardından bir dünya yıldızını daha İstanbul'a indirmek istiyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına kısa süre kala dev kulüpler transfer çalışmalarına hız verdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak

Yaz transfer döneminin en iyi şekilde kullanmak isteyen kulüpler, birçok dünya yıldızıyla görüşme halinde.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak

Bu sırada yeni hocası ve yeni kadrosuyla şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, taraftarları heyecanlandıracak bir transferin daha düştü.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak

Şu ana kadar Ciro Immobile ve Rafa Silva transferleriyle dikkat çeken Kara Kartal, Süper Kupa maçının ardından sürpriz bir ismi Türkiye'ye getirme peşinde.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş yılın transferini bitiriyor! Süper Kupa sonrası dünya yıldızı imzayı atacak

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

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