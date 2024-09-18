Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024
18:48
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligde ilk puanını Trabzonspor derbisinde yaşadı. Bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bir sonraki maçta Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu sırada oldukça hareketli bir transfer dönemi geçen Kara Kartal, transfer döneminin bitmesine rağmen flaş gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna Avrupa devinin talip olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…