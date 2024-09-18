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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…
Giriş Tarihi: 18.09.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 18:48

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, ligde ilk puanını Trabzonspor derbisinde yaşadı. Bordo-mavili ekiple 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bir sonraki maçta Eyüpspor ile karşılaşacak. Bu sırada oldukça hareketli bir transfer dönemi geçen Kara Kartal, transfer döneminin bitmesine rağmen flaş gelişmeler yaşamaya devam ediyor. Beşiktaş'ın yıldız oyuncusuna Avrupa devinin talip olduğu öğrenildi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonu hayal kırıklığı yaratarak noktalayan Beşiktaş, yeni sezona flaş bir başlangıç yaptı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…

Yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst ve yeni transferleriyle birlikte Süper Kupa'da Galatasaray'I 5-0 mağlup eden Kara Kartal, taraftarına da güven aşıladı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…

Daha sonra ise Avrupa Ligi'nde gruplara kalan siyah-beyazlılar, Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…

Transfer döneminin bitmesine rağmen hareketlilik yaşamaya devam eden Kara Kartal, geçtiğimiz sezonun devre arasında takıma katılan Ernest Muçi için gelen teklifleri değerlendirmeye alıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ın başına talih kuşu kondu! Dev bonservisle kasa dolacak: Nicolo Zaniolo’nun yerine alıyorlar…

Performansıyla beklentilerin altında kalan yıldız futbolcu, devre arasında Beşiktaş'tan ayrılabilir.

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