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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…
Giriş Tarihi: 13.12.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 18:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde tam 5 futbolcusunu birden kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kalan futbolcular arasında yer alan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibin bu sezon en çok tartışılan oyuncularından birisi oldu. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle formasından uzak kalan golcü oyuncu, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmeye devam etti. Öte yandan kadro dışı kararının ardından Vincent Aboubakar'ın yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

Son dakika haberleri… Sezon başında Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, Konferans Ligi ve Süper Lig'de üst üste kötü sonuçlar aldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

Puan kayıplarının ardından Lugona maçındaki ağır yenilgi, Şenol Güneş'in Beşiktaş'tan ayrılmasına sebep oldu.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

Sezon başından beri eleştirilen başkan Ahmet Nur Çebi ise seçim kararı aldı. O süreçte yoluna Burak Yılmaz ile devam eden Beşiktaş'ta işler yine düzelmedi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

Şenol Güneş'in yardımcı antrenörü olarak antrenörlük kariyerine başlayan Burak Yılmaz, Beşiktaş'ın başına geçtikten sonra beklentilerin altında kaldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

İlerleyen süreçte Burak Yılmaz da görevini bıraktı ve siyah-beyazlı ekipte takımın başına bu kez Rıza Çalımbay getirildi.

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