Giriş Tarihi: 13.12.2023 18:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 18:10

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta kadro dışı bırakılmıştı! Vincent Aboubakar’ın yeni adresi belli oldu: Resmen imzayı atıyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon oldukça kötü günler geçiren Beşiktaş, geçtiğimiz günlerde tam 5 futbolcusunu birden kadro dışı bırakmıştı. Kadro dışı kalan futbolcular arasında yer alan Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibin bu sezon en çok tartışılan oyuncularından birisi oldu. Uzun süredir sakatlıkları nedeniyle formasından uzak kalan golcü oyuncu, Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmeye devam etti. Öte yandan kadro dışı kararının ardından Vincent Aboubakar'ın yeni takımını duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…