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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...
Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2022 08:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonda 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş'ta gözler yeni transfere çevrildi. Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda ilerleyen yönetim, stoper takviyesi için kolları sıvadı. Eric Bailly için Manchester United'dan istediği yanıtı alamayan yönetim rotasını İtalya ve Macaristan'a çevirdi. Kartal'ın savunmaya istediği oyuncunun transferinde gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...

Süper Lig'de Valerien Ismael ile iki maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 4 puan toplayan Beşiktaş'ta gözler yapılacak yeni transfere çevrildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...

Bu sezon Vida'nın yerine Romain Saiss'i getiren Kartal'da hedef bir stoper takviyesi daha yapmak. Savunma hattını güçlendirmek için bir süredir görüşmeler yürüten Beşiktaş, 4 kişilik listesinden iki isimle baş başa kaldı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...

MANCHESTER UNİTE'DAN BAILLY İÇİN KARTAL'I ÜZEN YANIT

Manchester United'dan Eric Bailly'i kiralamak isteyen ancak "Bonservisiyle satmayı planlıyoruz" yanıtını alan siyah-beyazlı yönetim rotayı başka oyunculara çevirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...

Bailly için olumsuz yanıt alan İsveç Ligi'nde Djurgardens forması giyen Isak Hien'i ise Hellas Verona'ya kaptırdı. İsveçli oyuncu, 2.3 milyon Euro bonservisle İtalya'nın yolunu tuttu.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş’ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...

SAMY MMAEE AYRILMAK İÇİN İZİN İSTEDİ

Bu gelişmeler sonrası listede yer alan Samy Mmaee için yeniden görüşmeler başladı. Macaristan ekibi Ferencvaros'un daha önce 1.4 milyon Euro bonservisi reddetmesi üzerine, teklif 1.7 milyon Euro'ya çıkarıldı.

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