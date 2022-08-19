Giriş Tarihi: 19.08.2022 08:02
Güncelleme Tarihi: 19.08.2022
08:11
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ta sürpriz iki transfer hamlesi geliyor! Bailly transferi suya düşünce...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Yeni sezonda 2 maçta 4 puan toplayan Beşiktaş'ta gözler yeni transfere çevrildi. Valerien Ismael'in raporları doğrultusunda ilerleyen yönetim, stoper takviyesi için kolları sıvadı. Eric Bailly için Manchester United'dan istediği yanıtı alamayan yönetim rotasını İtalya ve Macaristan'a çevirdi. Kartal'ın savunmaya istediği oyuncunun transferinde gelişme yaşandı. İşte son dakika haberinin detayları...