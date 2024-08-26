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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…
Giriş Tarihi: 26.08.2024 11:22 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 11:23

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, yeni hocası Giovanni Van Bronckhorst ile üst üste galibiyetler aldı. Süper Kupa'da Galatasaray'ı dikkat çeken bir skorla mağlup eden Kara Kartal, Süper Lig'de de ilk iki haftayı üç puanla kapattı. Bu sırada UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile 3-3 berabere kalan siyah-beyazlılar, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Beşiktaş, Felix Uduokhai transferi sonrası bir de Galatasaray'a çalım atabilir. İşte son dakika haberinin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Son dakika haberleri… Sezona iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, transferde de oldukça hareketli günler geçiriyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Birçok bölgeyi güçlendiren Kara Kartal, son olarak Felix Uduokhai'yi kadrosuna kattı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

UDUOKHAI GELDİ, DERTLER BİTTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano ile oynadığı maçta hücumda çok iyi performans gösterip üç gol bulmasına rağmen, savunmada tam tersi bir görüntü sergilemişti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Rakibi karşısında iki kez öne geçse ve iki farkı yakalasa da üstünlüğünü koruyamayan siyah-beyazlılar, sol tarafından kopya goller yiyerek sahadan beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’tan Galatasaray’a yılın çalımı! Uduokhai sonrası dünya devinden geliyor…

Maçın hemen ardından statta toplantı yapan yönetim, sol stoper transferine öncelik verip, Brad Friedel'i İstanbul'a dönmeden İsviçre'den direkt Almanya'ya yolladı.

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