Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…

Giriş Tarihi: 09.11.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 22:45

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Danimarka ekibi Bodo Glimt'i sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, taraftarların tepkisini çekti. Konferans Ligi grubunda sadece 1 puanı bulunan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını bir hayli düşürdü. Mücadelenin ilk 45 dakikasında Beşiktaş tribünlerinden gelen sert tezahüratlar, Burak Yılmaz'ı da şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…