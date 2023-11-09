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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…
Giriş Tarihi: 09.11.2023 21:55 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 22:45

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın

Son dakika Beşiktaş haberleri… Bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi dördüncü hafta maçında Danimarka ekibi Bodo Glimt'i sahasında ağırladı. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan siyah-beyazlı ekip, taraftarların tepkisini çekti. Konferans Ligi grubunda sadece 1 puanı bulunan Beşiktaş, gruptan çıkma şansını bir hayli düşürdü. Mücadelenin ilk 45 dakikasında Beşiktaş tribünlerinden gelen sert tezahüratlar, Burak Yılmaz'ı da şaşkına çevirdi. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…

Son dakika haberleri… UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'i konuk eden Beşiktaş, zorlu mücadeleden 2-1 mağlubiyetle ayrıldı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakaya Mert Günok, Valentin Rosier, Eric Bailly, Necip Uysal, Bakhtiyor Zaynutdinov, Amir Hadziahmetovic, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Jackson Muleka ve Cenk Tosun 11'iyle başladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…

Teknik sorumlu Burak Yılmaz, Süper Lig'in 11. haftasında Bitexen Antalyaspor'a 3-2 yenildikleri müsabakada ilk 11'de görev verdiği oyunculardan Ersin, Onur, Salih ve Tayfur'u yedeğe çekti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…

Yılmaz, bu oyuncuların yerine Mert, Rosier, Hadziahmetovic ve Muleka'yı ilk 11'de görevlendirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Bodo Glimt maçında kimse bunu beklemiyordu! Burak Yılmaz neye uğradığını şaşırdı: Sergen Yalçın…

ABOUBAKAR ISINMADA SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Kamerunlu futbolcusu Vincent Aboubakar, ısınma esnasında arka adalesinde ağrı hissetmesi nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

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