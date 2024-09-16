Giriş Tarihi: 16.09.2024 22:56
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024
22:57
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, iddialı bir giriş yaptı. Ligin ilk 5 haftasında yalnızca Trabzonspor ile 1-1 biten maçta puan kaybeden Kara Kartal, taraftarlarına şampiyonluk sözü Verdi. Yaz transfer döneminde de birçok transferle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, devre arasının ilk hedefini de şimdiden belirledi. Beşiktaş, Galatasaray'ın peşinden koştuğu ismi Türkiye'ye getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…