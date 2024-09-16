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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…
Giriş Tarihi: 16.09.2024 22:56 Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 22:57

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de yeni sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, iddialı bir giriş yaptı. Ligin ilk 5 haftasında yalnızca Trabzonspor ile 1-1 biten maçta puan kaybeden Kara Kartal, taraftarlarına şampiyonluk sözü Verdi. Yaz transfer döneminde de birçok transferle kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, devre arasının ilk hedefini de şimdiden belirledi. Beşiktaş, Galatasaray'ın peşinden koştuğu ismi Türkiye'ye getirecek. İşte son dakika haberinin detayları…

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de son olarak Trabzonspor deplasmanına konuk olan Beşiktaş, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…

Ligdeki ilk puan kaybını bu mücadelede yaşayan Beşiktaş'ta flaş bir transfer ortaya çıktı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…

Beşiktaş, yaz transfer dönemini 8 oyuncuyu kadrosuna katarak tamamladı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Devre arasının ilk bombası Beşiktaş’tan! Yılın çalımını atacak: Galatasaray çok istemişti…

Rafa Silva, Ciro İmmobile, Gabriel Paulista, Joao Mario, Felix Uduokhai, Cher Ndour, Emirhan Topçu ve Can Keleş'e imza attıran yönetim, son dakikaya kadar uğraş verdiği sola takviyeyi ise yabancı kontenjanı nedeniyle ocak ayına bıraktı.

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