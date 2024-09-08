Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti
Giriş Tarihi: 08.09.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 18:46

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona flaş bir başlangıçla giren Beşiktaş, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren takımlar arasında yer aldı. Siyah-beyazlılar kadrosunun büyük bir kısmını değiştirirken Ciro Immobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız oyuncuları transfer etti. Birçok oyuncuyu da takımdan gönderen Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle etti. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti

Son dakika haberleri… Geçtiğimiz sezonun hayal kırıklığı yaratan izlerini silmek isteyen Beşiktaş, yeni sezona yeni hocası ve kadrosuyla flaş bir giriş yaptı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti

Ligdeki ilk 3 maçından galibiyetle ayrılan Kara Kartal, Süper Kupa'da da Galatasaray'a tarihi bir hezimet yaşattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti

UEFA Avrupa Ligi'nde de gruplara kalmayı başaran siyah-beyazlı ekip, nokta atışı transferleriyle dikkat çekti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti

Cher Ndour, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Rafa Silva ve son olarak Joao Mario gibi yıldız oyuncular kadroya katıldı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti

Bu transferlerin birçok oyuncunun ayrılığına da izin veren Beşiktaş yönetimi, Semih Kılıçsoy için gelen teklifi elinin tersiyle itti.

SON DAKİKA