Giriş Tarihi: 08.09.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024
18:46
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy için gelmişti! Beşiktaş olay teklifi elinin tersiyle itti
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezona flaş bir başlangıçla giren Beşiktaş, yaz transfer dönemini bir hayli hareketli geçiren takımlar arasında yer aldı. Siyah-beyazlılar kadrosunun büyük bir kısmını değiştirirken Ciro Immobile, Rafa Silva ve Joao Mario gibi yıldız oyuncuları transfer etti. Birçok oyuncuyu da takımdan gönderen Beşiktaş, Semih Kılıçsoy için gelen bol sıfırlı teklifi elinin tersiyle etti. İşte son dakika haberinin detayları…