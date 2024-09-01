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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...
Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:37 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 18:38

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...

Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin üstünde bir başlangıç yapan Beşiktaş, yaz transfer dönemini de oldukça etkili geçirdi. Kadrosuna kattığı yeni yıldızlarıyla birlikte önemli bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, uzun süredir bonservisi Chelsea'de olan Angelo ile ilgileniyordu. Ancak bu transferde kötü haber gelmesinin ardından rotasını değiştiren Kara Kartal, yeni hedefini de anında buldu. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...

Son dakika haberleri… Sezona Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan flaş galibiyetle başlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turunu da geçerek lig aşamasına kalmayı başardı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...

Süper Lig'de de başarılı bir grafik çizen Kara Kartal, transfer döneminin de en çok konuşulan takımı olmayı başarmıştı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...

Ciro Immobile ve Rafa Silva gibi direkt etki eden isimleri kadrosuna katan Beşiktaş, son olarak da Felix Uduokhai ile anlaşma sağladı.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...

Bir de kanat transferi yaparak kadrosunu tamamlamayı planlayan Beşiktaş'a uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Angelo'dan kötü haber geldi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş’ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...

Suudi Arabistan basınından Ariyadhiah, Beşiktaş'ın gündemindeki Angelo Gabriel'in Al Nassr'a transferinin yakın olduğunu duyurdu.

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