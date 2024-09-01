Giriş Tarihi: 01.09.2024 18:37
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
18:38
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Beşiktaş'ta bir transfer daha bitiyor! Görüşmeler başladı: Angelo olmadı ama...
Son dakika Beşiktaş haberleri… Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin üstünde bir başlangıç yapan Beşiktaş, yaz transfer dönemini de oldukça etkili geçirdi. Kadrosuna kattığı yeni yıldızlarıyla birlikte önemli bir ivme yakalayan siyah-beyazlılar, uzun süredir bonservisi Chelsea'de olan Angelo ile ilgileniyordu. Ancak bu transferde kötü haber gelmesinin ardından rotasını değiştiren Kara Kartal, yeni hedefini de anında buldu. İşte son dakika haberinin detayları…