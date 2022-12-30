Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:11
Güncelleme Tarihi: 30.12.2022
09:11
Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! 'Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...'
Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, Masuaku'nun golüyle rakibini 1-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını yeniden ortaya koydu. Yüksek tempoda oynanan ve birçok pozisyonun kaçtığı mücadeleyle ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...