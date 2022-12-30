İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: YÜKSEK DOZDA MÜCADELE

Beşiktaş bu periyotta karşılaşabileceği en zor rakiple oynadı. Adana Demirspor'un bulunduğu yere ve yaptığı işlere bakarsak daha net bir sonuca ulaşabiliriz. Dün akşam Beşiktaş karşısında da maçın son dakikasına kadar hem direndiler hem de golü bulma adına muazzam bir efor ortaya koydular. Beşiktaş'ın böyle bir rakibe karşı ortaya koyması gereken en önemli şey oynama isteği ve kazanma coşkusuydu. Bunun içerisine yüksek dozda mücadeleyi de koyunca maçı istediği yöne çevirdi. Kaleci Mert'ten orta alandaki Salih'e ondan N'Koudou'ya kadar herkes bu mücadelenin içerisine yüreğini de koydu.