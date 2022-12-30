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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! 'Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...'
Giriş Tarihi: 30.12.2022 09:11 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 09:11

Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! 'Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...'

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, Masuaku'nun golüyle rakibini 1-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını yeniden ortaya koydu. Yüksek tempoda oynanan ve birçok pozisyonun kaçtığı mücadeleyle ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! ’Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...’

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u ağırlayan Beşiktaş, Masuaku'nun golüyle rakibini 1-0 yenerek zirve yarışındaki iddiasını yeniden ortaya koydu. Yüksek tempoda oynanan ve birçok pozisyonun kaçtığı mücadeleyle ilgili çarpıcı bir yorum yapıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! ’Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...’

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Adana Demirspor'u Vodafone Park'ta ağırladı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! ’Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...’

Rakibini Masuaku'nun golüyle 1-0 yenen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK karşısındaki beraberliğini telafi etti ve zirve yarışında yeniden iddialı konuma geldi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! ’Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...’

Mücadeleyi değerlendiren SABAH Spor yazarları, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Maçın ardından flaş yorum! ’Havası alınmış gazoz gibi, her geçen hafta daha da kötü...’

İşte yazarların görüşleri;

ALİ GÜLTİKEN: YÜKSEK DOZDA MÜCADELE

Beşiktaş bu periyotta karşılaşabileceği en zor rakiple oynadı. Adana Demirspor'un bulunduğu yere ve yaptığı işlere bakarsak daha net bir sonuca ulaşabiliriz. Dün akşam Beşiktaş karşısında da maçın son dakikasına kadar hem direndiler hem de golü bulma adına muazzam bir efor ortaya koydular. Beşiktaş'ın böyle bir rakibe karşı ortaya koyması gereken en önemli şey oynama isteği ve kazanma coşkusuydu. Bunun içerisine yüksek dozda mücadeleyi de koyunca maçı istediği yöne çevirdi. Kaleci Mert'ten orta alandaki Salih'e ondan N'Koudou'ya kadar herkes bu mücadelenin içerisine yüreğini de koydu.

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