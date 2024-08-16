Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:23
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
11:25
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal'a Muleka piyangosu
Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva'nın gelişi sonrası Beşiktaş'ta yedeğe düşen Ernest Muçi'ye talip çıktı. Premier Lig ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'a çılgın bir teklif önerdiği öğrenildi. Bu arada Kartal'ın golcüsü Jackson Muleka'ya Arabistan'dan sonra Rusya'dan da bir takım kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...