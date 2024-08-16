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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal'a Muleka piyangosu
Giriş Tarihi: 16.08.2024 11:23 Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:25

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal'a Muleka piyangosu

Son dakika Beşiktaş haberi: Rafa Silva'nın gelişi sonrası Beşiktaş'ta yedeğe düşen Ernest Muçi'ye talip çıktı. Premier Lig ekibinin 23 yaşındaki oyuncu için Siyah-Beyazlılar'a çılgın bir teklif önerdiği öğrenildi. Bu arada Kartal'ın golcüsü Jackson Muleka'ya Arabistan'dan sonra Rusya'dan da bir takım kanca attı. İşte son dakika haberinin detayları...

Ogün ŞAHİNOĞLU
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal’a Muleka piyangosu

Son dakika Beşiktaş haberi: 5-0'lık Süper Kupa zaferi sonrası lige de galibiyetle başlayan Beşiktaş'ta Ernest Muçi ve Jackson Muleka'nın transferleriyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal’a Muleka piyangosu

Beşiktaş'ın Kongolu santrforu Jackson Muleka'ya, Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'dan sonra bir teklif de Rusya'dan geldi.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal’a Muleka piyangosu

24 yaşındaki oyuncu için Suudiler, 500 bin Euro kiralama ücreti, 3 milyon 250 bin Euro da satın alma opsiyonu önermişti.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal’a Muleka piyangosu

Rusya'dan gelen teklifin 4.5 milyon Euro'yu bulduğu belirtildi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Muçi için çılgın teklif ortaya çıktı! Kartal’a Muleka piyangosu

Beşiktaş yönetiminin, Al Kholood'dan tekliflerini artırmalarını istediği kaydedildi.

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