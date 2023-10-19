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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley'den Aboubakar itirafı! "İdmanlarda Aboubakar ile birlikte..."
Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:59 Güncelleme Tarihi: 19.10.2023 11:08

Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley'den Aboubakar itirafı! "İdmanlarda Aboubakar ile birlikte..."

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, antrenmanlarda Aboubakar ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Başarılı savunmacı son olarak siyah beyazlıların dergisine bir röportaj verdi. Hem mevkisi olan defansta hem de hücumda yaptıklarıyla adından sık sık söz ettiren Colley, kariyerine ve Beşiktaş'a dair konuştu. İşte o röportajın detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley’den Aboubakar itirafı! İdmanlarda Aboubakar ile birlikte...

Beşiktaş'ın 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, antrenmanlarda Aboubakar ile kafa vuruşu çalıştığını ve bu sezon attığı gollerde bunun etkisinin büyük olduğunu söyledi. Beşiktaş'ın başarılı savunmacısı Omar Colley ile Beşiktaş JK dergisinin ekim sayısına açıklamalarda bulundu.


Tecrübeli futbolcunun siyah-beyazlıların dergisine verdiği röportaj şöyle:

Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley’den Aboubakar itirafı! İdmanlarda Aboubakar ile birlikte...

"GAMBİYA'NIN ALTYAPI SİSTEMİYLE İLGİLİ NELER SÖYLEMEK İSTERSİN?

16 yaşıma kadar Fransa'daydım, ben altyapı eğitimimi Fransa'da aldım ancak Gambiya'da da çok önemli futbol okulları ve akademiler mevcut. Bu futbol akademilerinin Avrupa ülkeleri kadar gelişmiş olduğunu söyleyemesek de Gambiya özelinde doğal bir futbol yeteneğinden bahsedebiliriz. İyi futbolcularımız var, kendilerini gösterip yurt dışına gitme fırsatını da çok yakalayamıyorlar. Hikaye bazen daha zor olabiliyor elbette. Ben 16 yaşıma kadar Fransa'da kaldım, orada iletişimlerim vardı. Sonrasında da benim için durum haliyle biraz daha kolaylaştı. Fransa'ya gittiğim dönemde benim sorumluluğumu üstlenen bir aile vardı, 16 yaşıma kadar o aile ile birlikteydim.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley’den Aboubakar itirafı! İdmanlarda Aboubakar ile birlikte...

Anlattığın bu sorunlarla ilgili senin bir planın var mı? Bazı futbolcuların kendi ülkelerinde futbol altyapı okulu ya da bir futbol sahası açtığı gibi örneklerle karşılaşıyoruz.

Ben gençken bu işler evet, biraz daha zordu ancak şimdilerde ise biraz daha kolaylaştı. Milli takımımız, o dönemlere göre daha iyi, daha küçük yaş gruplarımız da A takım gibi o dönemlere nazaran daha iyiler. Çok fazla futbolcu gözlemciler tarafından izlenebiliyorlar ve böylece Avrupa'ya transfer olan futbolcularımız mevcut. Ama kendim de bir futbol akademisi kurmak istiyorum.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley’den Aboubakar itirafı! İdmanlarda Aboubakar ile birlikte...

Bunun yanı sıra bir futbol takımı kurmak ve o ligde bir takımımın olmasını istiyorum. Bununla ilgili olarak da bir arkadaşımla beraber çalışmalarımıza da başladık. Öte yandan Gambiya'ya farklı ülkeler tarafından da bazı akademiler kuruldu.

Haliyle benim dönemimde çok sıkıntılı olsa dahi şu an iyi bir futbolcu, Gambiya'da da futbol oynamak adına iyi imkânlar bulabilir. Özellikle İtalya, Fransa gibi ülkelerden izlemek için gelenler oluyor. Elbette biz yurt dışına gidip iyi futbol oynayan isimlerin de bu duruma katkısı olmuştur. Daha sonraki yıllarda çok daha fazla Gambiyalı futbolcu ihraç edeceğimize inanıyorum.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley’den Aboubakar itirafı! İdmanlarda Aboubakar ile birlikte...

Daha önce Sampdoria formasıyla bir hazırlık maçında Beşiktaş'a rakip olmuştun ve hazırlık karşılaşması olmasına rağmen mücadelen ve saha içindeki ciddiyetin de dikkat çekmişti.

KİŞİSEL HAYATINDA NASIL BİRİSİN? NELER YAPMAKTAN HOŞLANIRSIN?

Evet, o maç da güzel bir maçtı. Hazırlık maçıydı ancak benim için maç, maçtır. Maçın içinde her zaman kazanmak isterim. Kaybetmeye tahammülüm yok. Özel hayatımda ise bir aile babası olduğumu söyleyebilirim. Şayet çocuklarım etrafımdaysa her zaman onlarla olmak, onlarla vakit geçirmek isterim. Genellikle sakin bir yapım var ancak saha içinde durumlar tabii ki öyle olmuyor. Evdeyken sakin bir aile babası rolüne bürünüyorum ancak sahada biraz farklı.

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