Giriş Tarihi: 19.10.2023 10:59
Güncelleme Tarihi: 19.10.2023
11:08
Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley'den Aboubakar itirafı! "İdmanlarda Aboubakar ile birlikte..."
Beşiktaş'ın 30 yaşındaki stoperi Omar Colley, antrenmanlarda Aboubakar ile ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. Başarılı savunmacı son olarak siyah beyazlıların dergisine bir röportaj verdi. Hem mevkisi olan defansta hem de hücumda yaptıklarıyla adından sık sık söz ettiren Colley, kariyerine ve Beşiktaş'a dair konuştu. İşte o röportajın detayları...