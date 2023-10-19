Son dakika Beşiktaş haberleri: Omar Colley'den Aboubakar itirafı! "İdmanlarda Aboubakar ile birlikte..."

Anlattığın bu sorunlarla ilgili senin bir planın var mı? Bazı futbolcuların kendi ülkelerinde futbol altyapı okulu ya da bir futbol sahası açtığı gibi örneklerle karşılaşıyoruz.

Ben gençken bu işler evet, biraz daha zordu ancak şimdilerde ise biraz daha kolaylaştı. Milli takımımız, o dönemlere göre daha iyi, daha küçük yaş gruplarımız da A takım gibi o dönemlere nazaran daha iyiler. Çok fazla futbolcu gözlemciler tarafından izlenebiliyorlar ve böylece Avrupa'ya transfer olan futbolcularımız mevcut. Ama kendim de bir futbol akademisi kurmak istiyorum.