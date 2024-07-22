Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024
14:24
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Slovenya kampını başarıyla tamamladı. Kötü geçen sezonun ardından şampiyonluğu tek hedef olarak belirleyen Kara Kartal, dünya yıldızlarını kadrosuna kattı. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'yi transfer eden siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. Semih Kılıçsoy'un transfer yapması beklenirken beklenmedik isim için Avrupa devleri sıraya girdi. İşte son dakika haberinin detayları…