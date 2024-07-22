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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…
Giriş Tarihi: 22.07.2024 14:21 Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 14:24

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına hız kesmeden devam eden Beşiktaş, Slovenya kampını başarıyla tamamladı. Kötü geçen sezonun ardından şampiyonluğu tek hedef olarak belirleyen Kara Kartal, dünya yıldızlarını kadrosuna kattı. Rafa Silva, Gabriel Paulista ve Ciro Immobile'yi transfer eden siyah-beyazlı ekipte sürpriz bir gelişme yaşandı. Semih Kılıçsoy'un transfer yapması beklenirken beklenmedik isim için Avrupa devleri sıraya girdi. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…

Son dakika haberleri… Yeni sezon hazırlıklarına Giovanni Van Bronckhorst ile devam eden Beşiktaş, flaş transfer gelişmeleri yaşıyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…

Semih Kılıçsoy için dünya devlerinin talip olduğu bilinirken bu kez bir ters köşe yaşandı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…

Beşiktaş'ın bir diğer genç oyuncusu da Avrupa'nın önemli takımlarının radarına girdi.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…

İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Semih Kılıçsoy derken büyük ters köşe! Beşiktaş’ın bir diğer prensi için resmi teklif geliyor…

HAZIRLIK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Slovenya kampını tamamlayan Beşiktaş, kampın son gününde Avusturya ekibi Grazer AK ile karşı karşıya gelmişti. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 5-1 kazanmıştı.

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