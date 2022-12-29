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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…
Giriş Tarihi: 29.12.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 18:15

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, bir yandan devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Valerien Ismael'in yerine göreve gelen Şenol Güneş'in takıma takviyeler istediği bilinirken birçok oyuncuyla da yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında Valentin Rosier geliyor. Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Fransız savunmacının yeni adresi de belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Son dakika haberleri… Sezona Valerien Ismael ile başlayan Beşiktaş, üst üste gelen kötü sonuçların ardından genç çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Valerien Ismael'in ardından Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle birlikte şampiyonluk yolunda yeniden umutlanan Kartal, devre arası için de hazırlık yapıyor.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Ara transfer dönemini hareketli geçirmesi beklenen Beşiktaş'ta takıma yeni katılacak oyuncuların yanı sıra birçok ismin de ayrılması bekleniyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Takımda ayrılık olasılığı yüksek olan oyuncuların başında ise Valentin Rosier geliyor.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Siyah-beyazlı ekibin son şampiyonluğunda büyük katkısı olan sağ bek Rosier, bu sezon Şenol Güneş'in gözüne giremedi.

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