Giriş Tarihi: 29.12.2022 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 18:15

Son dakika Beşiktaş haberleri: Şenol Güneş biletini kesmişti! Valentin Rosier’in yeni adresi belli oluyor…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de Şenol Güneş yönetiminde yoluna devam eden Beşiktaş, bir yandan devre arası transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürüyor. Valerien Ismael'in yerine göreve gelen Şenol Güneş'in takıma takviyeler istediği bilinirken birçok oyuncuyla da yolların ayrılması bekleniyor. Beşiktaş'ta devre arasında takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında Valentin Rosier geliyor. Şenol Güneş'in gözüne giremeyen Fransız savunmacının yeni adresi de belli olmak üzere. İşte son dakika haberinin detayları…