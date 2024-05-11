Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yılın transferi Beşiktaş’tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, buna rağmen adını Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yazdırmayı başardı. Gelecek yaz transfer dönemi kapsamında Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia edilen siyah-beyazlı yönetim, rotasını bambaşka bir dünya yıldızı golcüye çevirdi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...