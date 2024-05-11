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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de yılın transferi Beşiktaş'tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...
Giriş Tarihi: 11.05.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 09:41

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig'de yılın transferi Beşiktaş'tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, buna rağmen adını Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yazdırmayı başardı. Gelecek yaz transfer dönemi kapsamında Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia edilen siyah-beyazlı yönetim, rotasını bambaşka bir dünya yıldızı golcüye çevirdi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yılın transferi Beşiktaş’tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'de kötü bir sezon geçiren Beşiktaş, buna rağmen adını Ziraat Türkiye Kupası yarı finaline yazdırmayı başardı. Gelecek yaz transfer dönemi kapsamında Robert Lewandowski ile ilgilendiği iddia edilen siyah-beyazlı yönetim, rotasını bambaşka bir dünya yıldızı golcüye çevirdi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberinin tüm detayları...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yılın transferi Beşiktaş’tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

Trendyol Süper Lig'de çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş; Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos olmak üzere tam 4 kez teknik direktör değiştirdi.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yılın transferi Beşiktaş’tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

Son olarak Portekizli isimden sonra Serdar Topraktepe'ye emanet eden siyah-beyazlı oyuncular, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde MKE Ankaragücü'nü 1-0 devirdi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yılın transferi Beşiktaş’tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

Bu skorla beraber adını Türkiye Kupası'nda finale yazdıran Kara Kartal, Trabzonspor ile 23 Mayıs Perşembe günü kozlarını paylaşacak.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Süper Lig’de yılın transferi Beşiktaş’tan! Robert Lewandowski yerine bir başka dünya yıldızı...

SÜPER LİG'E HAVLU ATTILAR

Süper Lig'de bu sezon 35 maçta yalnızca 54 puan toplayabilen Beşiktaş, lider Galatasaray'ın 42 puan gerisinde 5. sırada yer alıyor.

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