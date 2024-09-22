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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 23:27 Güncelleme Tarihi: 23.09.2024 00:05

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve iki penaltı kararının VAR'dan geldiği müsabakada Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi. Maçın kırılma anı olan pozisyon ise, Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içerisinde Semih Kılıçsoy'a yaptığı faul sonrası verilen penaltı oldu. Deneyimli oyuncu yaptığı faul sonrası sosyal medyada gündem oldu. İşte Beşiktaş-Eyüpspor maçında yaşananlar ve Tayfur'un o pozisyonu...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor'u 90+3. dakikada bulduğu golle 2-1 yendi.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...

Siyah-beyazlı ekip, yenilmezlik serisini sürdürürken, rakibine sezonun ilk mağlubiyetini yaşattı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...

Süper Lig'e Samsunspor, Antalyaspor ve Sivasspor galibiyetleriyle başlayan Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından oynadığı ilk karşılaşmada Trabzonspor'la berabere kalırken, Eyüpspor'u yenerek puanını 13'e yükseltti.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...

Ligde tek puan kaybını Trabzonspor deplasmanında yaşayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon oynadığı hiçbir resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...

RASHİCA İLK GOLÜNÜ ATTI

Beşiktaş'ı 20. dakikada öne geçiren Milot Rashica, bu sezonki ilk golünü attı. Bu sezon oynanan 7 resmi maçta da forma giyen Rashica, ilk golünü Eyüpspor karşısında kaydetti.

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