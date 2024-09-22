Giriş Tarihi: 22.09.2024 23:27
Güncelleme Tarihi: 23.09.2024
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Son dakika Beşiktaş haberleri: Tayfur Bingöl sosyal medyada gündem oldu! Beşiktaş maçında yaptığı penaltı sonrası...
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan ve iki penaltı kararının VAR'dan geldiği müsabakada Beşiktaş, ikas Eyüpspor'u 2-1 yendi. Maçın kırılma anı olan pozisyon ise, Beşiktaş'ın eski oyuncusu olan Tayfur Bingöl'ün ceza sahası içerisinde Semih Kılıçsoy'a yaptığı faul sonrası verilen penaltı oldu. Deneyimli oyuncu yaptığı faul sonrası sosyal medyada gündem oldu. İşte Beşiktaş-Eyüpspor maçında yaşananlar ve Tayfur'un o pozisyonu...