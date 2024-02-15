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Haberler Galeri Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…
Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:43 Güncelleme Tarihi: 15.02.2024 10:45

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezona Şenol Güneş ile başlamıştı. Daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de çalışan siyah-beyazlı ekip, son çareyi Fernando Santos da buldu. Portekizli teknik direktörle birlikte çıkışı hedefleyen Kara Kartal, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve daha sonra kiralık olarak Marsilya'ya gönderdiği Jean Onana için müjdeli haber geldi. Kamerunlu orta saha oyuncusunun yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…

Son dakika haberleri… Süper Lig'de sezona Şenol Güneş yönetiminde başlayan Beşiktaş, kötü sonuçlar üzerine yollarını ayırma kararı almıştı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…

Güneş'in ardından Rıza Çalımbay ve Burak Yılmaz ile de çalışan siyah-beyazlı takım, iki teknik adamla da istediğini alamadı.

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Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…

Yeni yönetimle birlikte son çareyi Fernando Santos'u getirerek bulan Beşiktaş, yeniden çıkış yapma peşinde.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…

Portekizli çalıştırıcıyla birlikte inişli çıkışlı bir performans sergileyen Kara Kartal, devre arasında önemli takviyeler yaptı.

Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…

Transfer döneminin son gününde Ernest Muci ve Al-Musrati'yi transfer eden Beşiktaş, rekor bedellerle kadrosunu tazeledi.

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