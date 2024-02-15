Giriş Tarihi: 15.02.2024 10:43
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
10:45
Son dakika Beşiktaş haberleri: Transferde büyük sürpriz! Beşiktaş’a müjde geldi: Jean Onana’nın yeni adresini duyurdular…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Süper Lig'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, sezona Şenol Güneş ile başlamıştı. Daha sonra Burak Yılmaz ve Rıza Çalımbay ile de çalışan siyah-beyazlı ekip, son çareyi Fernando Santos da buldu. Portekizli teknik direktörle birlikte çıkışı hedefleyen Kara Kartal, transferde de flaş gelişmeler yaşıyor. Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı ve daha sonra kiralık olarak Marsilya'ya gönderdiği Jean Onana için müjdeli haber geldi. Kamerunlu orta saha oyuncusunun yeni adresini duyurdular. İşte son dakika haberinin detayları…