Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:39
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024
19:42
SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…
Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından bu sezon net bir şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, flaş bir giriş yaptı. Ligin ilk 2 haftasında oynadığı karşılaşmalardan rahat galibiyetlerle ayrılan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ise Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Transferde de hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, son olarak Felix Uduokhai ile anlaştı. Şimdi ise Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…