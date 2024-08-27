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Haberler Galeri SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…
Giriş Tarihi: 27.08.2024 19:39 Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:42

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…

Son dakika Beşiktaş haberleri… Geçtiğimiz sezon yarattığı hayal kırıklığının ardından bu sezon net bir şampiyonluk hedefiyle başlayan Beşiktaş, flaş bir giriş yaptı. Ligin ilk 2 haftasında oynadığı karşılaşmalardan rahat galibiyetlerle ayrılan Kara Kartal, UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçında ise Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Transferde de hareketli günler geçiren siyah-beyazlılar, son olarak Felix Uduokhai ile anlaştı. Şimdi ise Beşiktaş, bir transferi daha bitiriyor. İşte son dakika haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…

Son dakika haberleri… Trendyol Süper Lig'de sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, yaz transfer dönemini de bir hayli hareketli geçiriyor.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…

Birçok yeni transferle birlikte sezona giren siyah-beyazlı ekip, Süper Kupa'da Galatasaray'a karşı alınan flaş galibiyetin ardından ligde de 2'de 2 yaptı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…

Son olarak Felix Uduokhai ile anlaşan Beşiktaş, bir yıldız transferini daha bitirmenin peşinde.

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…

İşte son dakika transfer haberinin detayları…

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Ve Beşiktaş bir transferi daha bitiriyor! Felix Uduokhai sonrası sürpriz isim: Dünya devinden gelecek…

FELIX UDUOKHAI İMZAYI ATTI

Beşiktaş, Alman futbolcu Felix Uduokhai'yi satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladı.

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